Новый календарь выходных и праздников октября 2022: будем ли дополнительно отдыхать

В октябре 2022 в Украине будет отмечаться много важных государственных, религиозных, профессиональных праздников, главный из которых - День Защитника Украины, который совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы.

Какие праздники отметим, будут ли дополнительные выходные - читайте в материале Styler ниже.

Сколько будет выходных

Всего в октябре 31 календарный день, из которых 21 день - рабочий, а 10 дней - выходные.

Выходными днями будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

Также обычно предусмотрен и дополнительный выходной - 14 октября в День Защитника Украины, День украинского казачества.

Но из-за военного положение дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.

Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.

Все праздники в октябре 2022