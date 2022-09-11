Новый календарь выходных и праздников октября 2022: будем ли дополнительно отдыхать
В октябре 2022 в Украине будет отмечаться много важных государственных, религиозных, профессиональных праздников, главный из которых - День Защитника Украины, который совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы.
Какие праздники отметим, будут ли дополнительные выходные - читайте в материале Styler ниже.
Сколько будет выходных
Всего в октябре 31 календарный день, из которых 21 день - рабочий, а 10 дней - выходные.
Выходными днями будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.
Также обычно предусмотрен и дополнительный выходной - 14 октября в День Защитника Украины, День украинского казачества.
Но из-за военного положение дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.
Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.
Все праздники в октябре 2022
- 1 октября - Международный день пожилых людей
- 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия
- 3 октября - Международный день врача Международный день архитектора
- 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
- 5 октября - Всемирный день учителей
- 8 октября - День юриста
- 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни
- 12 октября - День кадрового работника
- 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
- 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
- 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
- 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
- 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы)
- 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день Маркетолога
- 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны
- 30 октября - День автомобилиста и дорожника
- 30 октября - Неделя разоружения
- 31 октября - Международный день Черного моря
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