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День осіннього рівнодення 2022: коли настане і що треба встигнути зробити

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Неділя 11 вересня 2022 20:00
День осіннього рівнодення 2022: коли настане і що треба встигнути зробити Фото: Коли День осіннього рівнодення 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

День осіннього рівнодення 2022 - особливий період, коли день і ніч зрівняються. Після чого день ставатиме довшим, а ніч коротшою.

Що можна і не можна робити в цей день і що треба встигнути - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли осіннє рівнодення 2022

День осіннього рівнодення у 2022 році випадає на 23 вересня. Воно відбудеться о 4:03 за київським часом.

Цікаво, що у Південній півкулі Земної кулі в день осіннього рівнодення починається весна.

Традиції особливого дня

Раніше цей день ознаменовував дату закінчення збору врожаю. Колись на осіннє рівнодення влаштовували гучні гуляння. На стіл ставили пироги з ягодами для хорошого фінансового року або з ягодами для привернення любові.

Молоді дівчата вдавалися до любовної магії, ворожили на судженого. Вірили, якщо до сходу сонця вмитися водою з джерела, треба чекати сватів протягом року. Цей ритуал також допомагав зберегти молодість і красу. Водою обливали і дітей, щоб відвести недуги.

Щоб уберегти будинок від нечистої сили, між віконними рамами клали листи горобини.

В цей день треба загадати бажання, адже енергія рівнодення допоможе швидше їх виконати. Тому до цього дня треба встигнути подумати, що би ви хотіли найбільше.

Запросіть 23 вересня родичів, друзів і знайомих за стіл.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна бажати зла, сваритися і лаятися - можна злякати свою удачу.
  • Позичати і брати в борг гроші.
  • Не починайте нових справ, краще весь вільний час в цей день присвятити собі і своєму душевному здоров'ю.
  • Не варто лаятися, інакше ви злякаєте своє щастя і благополуччя.

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Також читайте, куди і коли треба переводити стрілки годинника на зимовий час 2022.

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