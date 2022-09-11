День осіннього рівнодення 2022: коли настане і що треба встигнути зробити

День осіннього рівнодення 2022 - особливий період, коли день і ніч зрівняються. Після чого день ставатиме довшим, а ніч коротшою.

Що можна і не можна робити в цей день і що треба встигнути - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли осіннє рівнодення 2022

День осіннього рівнодення у 2022 році випадає на 23 вересня. Воно відбудеться о 4:03 за київським часом.

Цікаво, що у Південній півкулі Земної кулі в день осіннього рівнодення починається весна.

Традиції особливого дня

Раніше цей день ознаменовував дату закінчення збору врожаю. Колись на осіннє рівнодення влаштовували гучні гуляння. На стіл ставили пироги з ягодами для хорошого фінансового року або з ягодами для привернення любові.

Молоді дівчата вдавалися до любовної магії, ворожили на судженого. Вірили, якщо до сходу сонця вмитися водою з джерела, треба чекати сватів протягом року. Цей ритуал також допомагав зберегти молодість і красу. Водою обливали і дітей, щоб відвести недуги.

Щоб уберегти будинок від нечистої сили, між віконними рамами клали листи горобини.

В цей день треба загадати бажання, адже енергія рівнодення допоможе швидше їх виконати. Тому до цього дня треба встигнути подумати, що би ви хотіли найбільше.

Запросіть 23 вересня родичів, друзів і знайомих за стіл.

Що не можна робити в цей день