День Києва 2024: куди піти, щоб відпочити й отримати задоволення не за всі гроші світу

День Києва відзначається щорічно в останню неділю весни й у 2024 році припадає на 26 травня. На тлі повномасштабного вторгення РФ та регулярних ворожих обстрілів масштабних святкувань не передбачається, тож українці зможуть відпочити від роботи й буденних справ завдяки різним "приватним" заходам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, куди можна піти та як організувати дозвілля святковими вихідними 25-26 травня.

Куди піти в Києві в суботу, 25 травня

Програма вихідного дня у Київському планетарії може сподобатись як дітям, так і дорослим. Там можна переглянути цікаві фільми про пригоди казкових героїв, подорожувати Сонячною системою, сузір'ями та навіть "зустрітися" з динозаврами.

Вартість квитків - 250-300 грн.

Київський академічний театр ляльок може зацікавити найменших глядачів, адже пропонує дізнатись більше про пригоди відомого всім українцям Івасика-Телесика.

Вартість квитків - 150-200 грн.

Київський академічний театр "Колесо" пропонує всім охочим екскурсію за лаштунками, а також авторську виставу актора Петра Миронова "Врубель".

Вартість квитків - 220 грн.

Бочка Pub пропонує відвідати стендап-шоу "Смішна Сімка" від сімох молодих коміків, кожен з яких поділиться з глядачами частиною життя за допомогою жартів.

Вартість квитків - 200 грн.

У Національній філармонії України тим часом в оригінальній концертній манері презентуватимуть цікаву для підлітків книгу - "Твоя книга про кіно".

Вартість квитків - 300 грн.

Freedom Hall запрошує усіх охочих на "Вечір класики при свічках", де можна буде прослухати легендарні та улюблені багатьма музичні шедеври Моцарта, Баха, Штрауса, Альбіноні, Гарделя, Бізе, Вівальді, Моріконе, Рота та П'яццоли у виконанні камерного ансамблю "CAPRICE-classic" Національної філармонії України.

Вартість квитків - 200-550 грн.

У Палаці Спорту на киян і гостей столиці чекатиме Сергій Жадан із великим поетичним вечором "Усі вірші". Формально це буде презентація повного однотомного (на 1400 сторінок) зібрання віршів письменника й музиканта. Неформально - організатори хочуть зібрати на вечір поезії 8000 читачів, аби довести, що українці цінують своє.

Вартість квитків - 240-640 грн.

Куди піти у столиці в неділю, 26 травня

О 12:00 біля пам'ятника Григорію Сковороді на Контрактовій площі зберуться охочі долучитися до інтерактивної екскурсії-квесту "Козацькі таємниці Подолу".

Вартість квитків - 300-400 грн.

У Національній філармонії України відбудеться тим часом недільний концерт для всієї родини у виконанні Київського камерного оркестру.

Вартість квитків - 80-400 грн.

У кафе "Bruncho" неподалік станції метро "Арсенальна" зможуть зустрітися ті, хто шукає свою другу половинку. Там відбудеться "speed dating" - швидкі побачення для чоловіків і жінок. У фіналі на всіх чекає фуршет.

Вартість квитків - 698 грн.

У Мамаєвій Слободі відбудеться концерт "Веселі музики" за участі українських виконавців під проводом Наталії Данченко.

Вартість квитків - 200 грн.

У Київському академічному театрі на Печерську глядачам презентують не нову, проте унікальну історію "Піноккіо". Казка-притча буде цікавою як для дітей, так і для батьків, адже нагадає про найважливіше - сім'ю та її цінності.

Вартість квитків - 250 грн.

У театрі Біла Ворона заплановано музично-поетичний вечір для тих, хто полюбляє лампову атмосферу пісень під гітару та неймовірних авторських віршів. Там можна буде не лише почути інших, але й виступити самому.

Вартість квитків - 150-250 грн.

А ось Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня" пропонує щирим українцям завітати на справжні українські вечорниці. Обіцяють неймовірну виставу з іграми, забавами, жартами, веселощами, пустощами та навіть ворожінням.

Вартість квитків - 200 грн.