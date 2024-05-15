7 казкових каньйонів в Україні для незабутніх вражень і красивих фотосесій

В Україні розташовано багато природних локацій, які вражають своєю красою. Особливої уваги заслуговують каньйони - адже кожен із них має унікальні ландшафти. Погодьтесь, нікого не залишать байдужими 30-метрові скелі, що здіймаються над бурхливою річкою, або величезні нагромадження кам'яних валунів, які мають вулканічне походження.

Буцький каньйон у Черкаській області

Цей каньйон розташований на річці Гірський Тікич у межах села Буки Черкаської області. Його вік оцінюють у 2 мільярди років.

Каньйон завдовжки 2,5 км та завширшки 80 м, його скелі заввишки близько 30 м. Він починається неподалік греблі колишньої Буцької ГЕС. Зовсім поруч розташований водоспад Вир.

Останніми роками каньйон став дуже популярним серед туристів. Сюди приїжджають, аби займатись скелелазінням. Також тут можна залишитись на відпочинок у наметах.

Найзручніше до Буків добиратись власним авто, також чимало фірм пропонують автобусні тури. Наприклад, одноденна екскурсія із Києва із відвідуванням додаткової локації коштує від 1 тис. грн.

Буцький каньйон (фото: Вікіпедія)

Буцький каньйон (фото: kraina-ua.com)

Актівський каньйон у Миколаївській області

Каньйон розташований на річці Мертвовод, поблизу села Актове у Миколаївській області. За оцінкою вчених, він також почав формуватися приблизно 2-2,3 млрд років тому.

Актівський каньйон складається із застарілих вивітрених гранітів, поміж яких на глибині понад 40-50 метрів протікає ріка. Площа каньйону перевищує 250 гектарів.

Це місце сподобається не тільки любителям природи, а й містики. Народні перекази свідчать, що колись тут скіфи проводили свої жертвоприношення, а тіла мертвих царів скидали в ущелини у воду. Саме тому річку назвали Мертвовод.

Також частина кам'яного комплексу зветься Долина Диявола. Поруч розташована популярна локація для інстаграмних фото - білі скелі із крейди, вапняку та білої глини.

Добратись сюди можна на власному авто, або ж замовити автобусні тури. Із Херсону вартість стартує від 720 грн, з Одеси (із додатковими локаціями) - 1 650 грн.

Актівський каньйон (фото: Вікіпедія)

Білі скелі (фото: omore.city)

Смотрицький каньйон у Кам'янці-Подільському

Каньйон розташований на річки Смотрич, його скелі сягають висоти 50 м. У межах каньйону є постійні та сезонні водоспади. Ця унікальна геологічна пам'ятка природи має площу близько 80 гектарів та довжину 9 кілометрів. На каньйоні розташований Кам'янець-Подільський.

До речі, саме місто має дуже багато локацій для вражаючих фотосесій - давня фортеця, Замковий міст, ратуша, Вірменський колодязь, Кафедральний костел, замковий (турецький) міст та багато іншого.

Тут є розваги і для екстремалів - роуп та банджі стрибки з моста, а також тролей через каньйон.

Добиратись до Кам'янця-Подільського зручно залізницею, міжміським транспортом та власним автомобілем. Також ряд турфірм пропонують різноманітні екскурсії. Наприклад, дводенний тур в Кам'янець-Подільський (плюс додаткові локації) із Києва коштує від 3 375 грн.

Смотрицький каньйон (фото: Вікіпедія)

Водоспад у каньйоні (фото: Вікіпедія)

Дністровський каньйон простягається на чотири області

Дністровський каньйон - це найбільший каньйон в Україні та один з найбільших у Європі. Він завдовжки 250 км, але найкрасивішою частиною вважаються береги Дністра - від р. Золота Липа до р. Збруч у межах прорізання Дністром Подільської височини з утворенням каньйоноподібної долини.

Особливістю Дністровського каньйону є травертинові скелі - це відносно молоді геологічні утворення з химерними формами, печерами, гротами, навісами, водоспадами, сталагмітами, сталактитовими натічними утвореннями.

Каньйон є частиною Національного природного парку, на території якого є близько 50 великих і малих печер. А саме - Оптимістична (240,5 км), яка є однією із найдовших у світі. Також в каньйоні є багато водоспадів, найвідоміший з них - Джуринський.

Серед розваг тут можуть бути сплави по Дністру, круїзи на теплоході, піші прогулянки, веломандрівки, риболовля.

До каньйону можна добратись на авто, або ж замовити автобусний тур. Наприклад, дводенний тур зі Львова (з додатковими локаціями) коштує від 1 300 грн.

Дністровський каньйон (фото: Вікіпедія)

Дністровський каньйон (фото: vidviday.ua)

Джуринський водоспад (фото: Вікіпедія)

Богуславське гранітне оголення у Київській області

Ця геологічна пам'ятка природи місцевого значення розташована прямо у давньому місті Богуслав. І можливо вона дещо поступається за масштабами каньйонам, оскільки вона всього 1,5 км завдовжки, втім ці гранітні 10-метрові скелі вражають своєю красою.

Гранітне оголення розташоване на річці Рось. Тут є невелике місце, де можна скупатися, а також безліч локацій для красивих фото. Також варте уваги саме місто Богуслав - тут є музей народних промислів у 300-літній кам'яниці, Троїцька церква ХІХ ст, музей Івана Сошенка, музей Марко Вовчок.

Сюди легко добратись із Києва міжміським транспортом (всього 120 км) або ж на власному авто. Автобусні екскурсії стартують від 900 грн.

Богуславське гранітне оголення (фото: Вікіпедія)

Богуславське гранітне оголення (фото: kyivregiontours)

Тетерівський каньйон у Житомирській області

Каньйон розташований на річці Тетерів біля села Дениші Житомирської області. Його ширина варіюється від 20 до 90 м. Скелі заввишки 30 м. Вік цих утворень - від 800 млн до 1 млрд років.

Цей каньйон дуже популярний серед скелелазів, оскільки тут прямовисні скелі. У каньйоні не складний сплав, але на інших ділянках річки вже зустрічаються пороги. Також тут можна залишитись на відпочинок у наметах.

Найкраще сюди добиратись на власному авто. До речі, під Житомиром розташований також Коростишівський кар'єр, який зараз заповнений водою і є зоною відпочинку для українців. Його мальовничі скелі також приваблюють багатьох туристів.

Скельний масив Дениші (фото: rest.guru.ua)

Тетерівський каньйон (фото: kagarlyk.city)

Арбузинський каньйон у Миколаївській області

Арбузинський каньйон розташований поруч з Актівським, тому дуже часто його називають Малим Актівським каньйоном. Втім зовні вони дуже різні, оскільки на Арбузинському є тільки великі строкаті валуни, але нема гострих скель.

Каньйон розташований на річці Арбузинка, біля села Трикрати. За версією вчених, ці скелі мають вулканічне походження. Довжина каньйону лише 1,5 км. Втім його можна оглянути, як знизу, так і зверху. Найвища скеля називається Пуп Землі. Зовсім поряд розташовані білі скелі, приналежність яких одночасно приписують як Актівському каньйону, так і Арбузинському.

Цікаво, що тут унікальна флора та фауна. Зокрема, тут водиться 20 видів тварин, які занесені до Червоної книги.

Добиратись сюди можна на власному авто або екскурсійними автобусами, але тури проводять не так часто.

Арбузинський каньйон (фото: Вікіпедія)

Додамо, що багато мальовничих каньйонів розташовано на території окупованого Криму. Також одним із найкрасивіших є Херсонський гранд каньйон - його частина Станіславські гори у 2022 році потрапили під російські обстріли. Тож поки не всі природні дива України доступні для огляду туристів.