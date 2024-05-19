День Києва 2024: коли столиця відзначатиме "день народження" і чи буде святкування

Щороку в останні весняні вихідні наша столиця відзначає свій "день народження". Цьогоріч День Києва припадає на 25-26 травня.

Про те, чи будуть цьогоріч святкування до Дня Києва, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року. Тоді було 1500-річчя з моменту заснування міста. Втім історики говорять, що насправді наша столиця на кілька століть молодша. А перше святкування Дня Києва і його ювілейний вік радянська влада спеціально відзначила у 1982 році, щоб відвернути увагу від 50-річчя Голодомору у 1932-33 роках.

До повномасштабного вторгнення у дні святкування відбувалися традиційні міжнародні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами", фестиваль повітряних зміїв, міський турнір з кікбоксингу та багато інших заходів.

Під час великої війни масштабних святкувань не проводять. Втім у столиці все одно будуть тематичні заходи, присвячені Дню Києва.

Заходи до Дня Києва

На території ВДНГ відбудеться виступ музичного гурту KOLABA та Павла Зіброва, а також сети київських діджеїв. Програма також передбачає розіграші для відвідувачів, благодійні аукціони. На локації буде можливість розважитись спортивними іграми: фрісбі, бампербол, бадмінтон та насолодитись вуличною їжею на фудкортах.

У кінотеатрі "Zhovten" відбудеться "Київкінофест". У програмі 5 секцій: ретроспективна програма показів, сучасне кіно, лекторій, виставка картин і ярмарок. Також у програмі благодійний "Базар-кіноплакатів за донейти", на якому збиратимуть гроші для кінематографістів, які зараз у ЗСУ.

Прем’єра вистави "Легенди Києва" відбудеться у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Цю постановку радять для сімейного перегляду усім, хто цікавиться історією нашої столиці. Ціни на квитки - 250-600 грн.

Святковий маркет тижня "Всі.Свої" відбудеться на Десятинній, 12. На ньому можна буде придбати багато символіки, що присвячена Києву.

Концерт "Веселі музики" відбудеться у Мамаєвій Слободі. Там можна буде послухати українські народні пісні. Вартість вхідного квитка - 200 грн.

Концерт "Мій Київ" відбудеться у палаці "Україна". Вартість квитків - 500-1200 грн.

"Український джаз 60-х на День Києва: МОВА ft. Дубовик та Черкашин" пройде у "Music Pub Pepper’s Club". Ціна квитків від 390 грн.

Дитяча інтерактивна шоу-програма "Фокуси, магія, кролик" у Київському культурному кластері "Краків". Вартість квитків - від 245 грн.