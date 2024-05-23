День Киева 2024: куда пойти, чтобы отдохнуть и получить удовольствие не за все деньги мира

День Киева отмечается ежегодно в последнее воскресенье весны и в 2024 году приходится на 26 мая. На фоне полномасштабного вторжения РФ и регулярных вражеских обстрелов масштабных празднований не предвидится, поэтому украинцы смогут отдохнуть от работы и будничных дел благодаря разным "частным" мероприятиям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, куда можно пойти и как организовать досуг в праздничные выходные 25-26 мая.

Куда пойти в Киеве в субботу, 25 мая

Программа выходного дня в Киевском планетарии может понравиться как детям, так и взрослым. Там можно посмотреть интересные фильмы о приключениях сказочных героев, путешествовать по Солнечной системе, созвездиям и даже "встретиться" с динозаврами.

Стоимость билетов - 250-300 грн.

Киевский академический театр кукол может заинтересовать самых маленьких зрителей, ведь предлагает больше узнать о приключениях известного всем украинцам Ивасика-Телесика.

Стоимость билетов - 150-200 грн.

Киевский академический театр "Колесо" предлагает всем желающим экскурсию за кулисами, а также авторское представление актера Петра Миронова "Врубель".

Стоимость билетов - 220 грн.

Бочка Pub предлагает посетить стендап-шоу "Смешная Семерка" от семи молодых комиков, каждый из которых поделится со зрителями частью жизни с помощью шуток.

Стоимость билетов - 200 грн.

В Национальной филармонии Украины в оригинальной концертной манере будут презентовать интересную для подростков книгу - "Твоя книга о кино".

Стоимость билетов - 300 грн.

Freedom Hall приглашает всех желающих на "Вечер классики при свечах", где можно будет прослушать легендарные и любимые многими музыкальные шедевры Моцарта, Баха, Штрауса, Альбинони, Гарделя, Бизе, Вивальди, Мориконе, Рота и Пьяццолы в исполнении камерного ансамбля "CAPRICE-classic" Национальной филармонии Украины.

Стоимость билетов - 200-550 грн.

Во Дворце Спорта киевлян и гостей столицы будет ждать Сергей Жадан с большим поэтическим вечером "Все стихи". Формально это будет презентация полного однотомного (на 1400 страниц) собрания стихов писателя и музыканта. Неформально - организаторы хотят собрать на вечер поэзии 8000 читателей, чтобы доказать, что украинцы ценят свое.

Стоимость билетов - 240-640 грн.

Куда пойти в столице в воскресенье, 26 мая

В 12:00 у памятника Григорию Сковороде на Контрактовой площади соберутся желающие приобщиться к интерактивной экскурсии-квесту "Казацкие тайны Подола".

Стоимость билетов - 300-400 грн.

В Национальной филармонии Украины состоится воскресный концерт для всей семьи в исполнении Киевского камерного оркестра.

Стоимость билетов - 80-400 грн.

В кафе "Bruncho" недалеко от станции метро "Арсенальная" смогут встретиться те, кто ищет свою вторую половинку. Там состоится "speed dating" - скорые свидания для мужчин и женщин. В финале всех ждет фуршет.

Стоимость билетов - 698 грн.

В Мамаевой Слободе состоится концерт "Веселые музыки" с участием украинских исполнителей под руководством Натальи Данченко.

Стоимость билетов - 200 грн.

В Киевском академическом театре на Печерске зрителям представят не новую, однако уникальную историю "Пиноккио". Сказка-притча будет интересна как для детей, так и для родителей, ведь напомнит о самом важном - семье и ее ценностях.

Стоимость билетов - 250 грн.

В театре Белая Ворона запланирован музыкально-поэтический вечер для любителей ламповой атмосферы песен под гитару и невероятных авторских стихов. Там можно будет не только услышать других, но и выступить самому.

Стоимость билетов - 150-250 грн.

А вот Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня" предлагает истинным украинцам посетить настоящие украинские вечерницы. Обещают невероятное представление с играми, забавами, шутками, весельем, баловством и даже гаданием.

Стоимость билетов - 200 грн.