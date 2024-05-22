7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Відпочинок з наметом під час війни вимагає особливої уваги, адже необхідно обрати локацію не лише цікаву та підходящу для "дикої" ночівлі, але й безпечну з огляду на воєнні дії та регулярні обстріли ворога. Крім того, туристам про всяк випадок варто заздалегідь узгодити своє перебування в тій чи іншій місцині з органами місцевої влади.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих локацій для безпечного відпочинку з наметом.

Коростишівський кар'єр

Колись у цьому кар'єрі неподалік міста Коростишів видобували лабрадорит, габро та сірий граніт. Він був одним з найбільших місцевих підприємств, на базі якого створили навіть гранітний завод.

Місцерозташування Коростишівського кар'єра (скріншот: google.com/maps)

Нині об'єкт затоплений, а пейзаж навколо нього нагадує краєвиди південно-східної Фінляндії. Вздовж берегів кар'єра, наповненого неймовірної краси водою, ростуть ялинки та берези.

Свіже повітря, кришталево чиста вода та скелястий гранітний берег можуть стати ідеальним місцем для відпочинку на природі.

Коростишівський кар'єр (фото: uk.wikipedia.org)

Черепашинецький кар'єр

У Черепашинецькому кар'єрі у 1990-х роках видобували граніт і білу глину, проте на тлі призупинення розробки його затопило підземними джерелами й нині він буквально перетворився на озеро.

Розташований цей кар'єр у селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області.

Місцерозташування Черепашинецького кар'єра (скріншот: google.com/maps)

Черепашинецький кар'єр відомий своєю кришталево чистою водою неймовірного бірюзового кольору. Дехто навіть порівнює цю місцину з пейзажами Майорки та називає українськими Мальдівами.

Черепашинецький кар'єр (фото: uk.wikipedia.org)

Біле озеро

Біле озеро - карстового походження. Воно розташоване у селі Рудка Вараського району Рівненської області (у басейні річки Стир).

Неподалік нього розташований також Білоозерський заказник (ландшафтний заказник місцевого значення).

Місцерозташування Білого озера (скріншот: google.com/maps)

У цій місцевості сподобається тим, хто зможе оцінити поєднання болотних, озерних і лісових природних комплексів Західного Полісся. Неподалік озера обладнана база відпочинку, проте на його березі можна розкинути й намет.

Цікаво, що вода Білого озера шовковиста на дотик, адже в ній - підвищений вміст гліцерину, фосфор і сірководень. Вважається, що таке поєднання має надзвичайні цілющі властивості.

Біле озеро (фото: uk.wikipedia.org)

Бакота

Бакота - затоплене через будівництво Дністровського гідровузла (Новодністровської ГЕС) село у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

За княжих часів цей населений пункт був столицею цілого Пониззя на пограниччі розселення нащадків давньоруських племен уличів і тиверців з білими хорватами (що стало основою формування місцевого українського населення).

Місцерозташування Бакоти (скріншот: google.com/maps)

За інформацією метеорологів, у цьому районі існує своєрідний унікальний мікроклімат - середньорічна кількість тепла на один квадратний метр тут рівнозначна ялтинській, а скелі й ліси - надійно захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків.

У Бакотській затоці можна не лише насолодитися тишею та помилуватися пейзажами, але й порибалити. Крім того, можна відвідати чоловічий скельний монастир (за переказами його заснував творець Києво-Печерської Лаври - преподобний старець Антоній).

Бакота (фото: uk.wikipedia.org)

Шацькі озера

Шацькі озера - група із понад 30 озер у північно-західній частині Ковельського району Волинської області (у межиріччі Прип'яті та Західного Бугу) неподалік містечка Шацьк.

У 1983 році для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер було створено Шацький національний природний парк площею 32 500 гектарів.

Місцерозташування Шацьких озер (скріншот: google.com/maps)

Шацькі озера розташовані серед мальовничих лісових масивів. Там збудовано багато санаторіїв і таборів відпочинку, проте у деяких місцях відпочивати можна й з наметом.

Найбільше за площею озеро цієї локації - Світязь (друга за розміром природна водойма в Україні після озера Ялпуг).

Озеро Світязь (фото: uk.wikipedia.org)

Джуринський водоспад

Джуринський або Червоногородський (за назвою давнього міста Червоногород, яке існувало там кілька століть тому) водоспад розташований на річці Джурин, в урочищі "Червоне" (між селами Нирків та Устечко) Чортківського району Тернопільської області.

Він входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон" і має штучний характер.

Місцерозташування Джуринського водоспаду (скріншот: google.com/maps)

Джуринський водоспад вважається найвищим (16 метрів) рівнинним водоспадом України та складається з трьох каскадів. При цьому його ширина сягає 20 метрів.

У теплі дні в ньому можна навіть купатися.

Джуринський водоспад (фото: uk.wikipedia.org)

Озеро Синевир

Синевир або Морське око - найбільше озеро Українських Карпат, розташоване у Хустському районі Закарпатської області (у гірському масиві Внутрішні Ґорґани).

Воно входить до складу Національного природного парку "Синевир", є одним із 7 чудес України, а також згадується у багатьох легендах і міфах.

Місцерозташування озера Синевир (скріншот: google.com/maps)

Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря озеро має площу близько 5 гектарів, водночас його максимальна глибина сягає 22-24 метрів. Навколо Синевиру височіють гори, густо вкриті смереками, що додає цьому місцю особливої, таємничої атмосфери.

Оскільки ця популярна туристична локація є заповідною, поставити намет біля самого озера не вдасться. Натомість краще ставати табором неподалік - на під'їзді, біля села Синевир, або ж піднявшись на полонини прилеглого гірського хребта Пішконя.

Озеро Синевир (фото: uk.wikipedia.org)