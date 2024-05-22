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7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Середа 22 травня 2024 18:30
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7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз Відпочити з наметом під час війни можна не всюди (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відпочинок з наметом під час війни вимагає особливої уваги, адже необхідно обрати локацію не лише цікаву та підходящу для "дикої" ночівлі, але й безпечну з огляду на воєнні дії та регулярні обстріли ворога. Крім того, туристам про всяк випадок варто заздалегідь узгодити своє перебування в тій чи іншій місцині з органами місцевої влади.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих локацій для безпечного відпочинку з наметом.

Коростишівський кар'єр

Колись у цьому кар'єрі неподалік міста Коростишів видобували лабрадорит, габро та сірий граніт. Він був одним з найбільших місцевих підприємств, на базі якого створили навіть гранітний завод.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування Коростишівського кар'єра (скріншот: google.com/maps)

Нині об'єкт затоплений, а пейзаж навколо нього нагадує краєвиди південно-східної Фінляндії. Вздовж берегів кар'єра, наповненого неймовірної краси водою, ростуть ялинки та берези.

Свіже повітря, кришталево чиста вода та скелястий гранітний берег можуть стати ідеальним місцем для відпочинку на природі.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Коростишівський кар'єр (фото: uk.wikipedia.org)

Черепашинецький кар'єр

У Черепашинецькому кар'єрі у 1990-х роках видобували граніт і білу глину, проте на тлі призупинення розробки його затопило підземними джерелами й нині він буквально перетворився на озеро.

Розташований цей кар'єр у селі Черепашинці Калинівського району Вінницької області.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування Черепашинецького кар'єра (скріншот: google.com/maps)

Черепашинецький кар'єр відомий своєю кришталево чистою водою неймовірного бірюзового кольору. Дехто навіть порівнює цю місцину з пейзажами Майорки та називає українськими Мальдівами.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Черепашинецький кар'єр (фото: uk.wikipedia.org)

Біле озеро

Біле озеро - карстового походження. Воно розташоване у селі Рудка Вараського району Рівненської області (у басейні річки Стир).

Неподалік нього розташований також Білоозерський заказник (ландшафтний заказник місцевого значення).

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування Білого озера (скріншот: google.com/maps)

У цій місцевості сподобається тим, хто зможе оцінити поєднання болотних, озерних і лісових природних комплексів Західного Полісся. Неподалік озера обладнана база відпочинку, проте на його березі можна розкинути й намет.

Цікаво, що вода Білого озера шовковиста на дотик, адже в ній - підвищений вміст гліцерину, фосфор і сірководень. Вважається, що таке поєднання має надзвичайні цілющі властивості.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Біле озеро (фото: uk.wikipedia.org)

Бакота

Бакота - затоплене через будівництво Дністровського гідровузла (Новодністровської ГЕС) село у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

За княжих часів цей населений пункт був столицею цілого Пониззя на пограниччі розселення нащадків давньоруських племен уличів і тиверців з білими хорватами (що стало основою формування місцевого українського населення).

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування Бакоти (скріншот: google.com/maps)

За інформацією метеорологів, у цьому районі існує своєрідний унікальний мікроклімат - середньорічна кількість тепла на один квадратний метр тут рівнозначна ялтинській, а скелі й ліси - надійно захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків.

У Бакотській затоці можна не лише насолодитися тишею та помилуватися пейзажами, але й порибалити. Крім того, можна відвідати чоловічий скельний монастир (за переказами його заснував творець Києво-Печерської Лаври - преподобний старець Антоній).

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Бакота (фото: uk.wikipedia.org)

Шацькі озера

Шацькі озера - група із понад 30 озер у північно-західній частині Ковельського району Волинської області (у межиріччі Прип'яті та Західного Бугу) неподалік містечка Шацьк.

У 1983 році для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер було створено Шацький національний природний парк площею 32 500 гектарів.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування Шацьких озер (скріншот: google.com/maps)

Шацькі озера розташовані серед мальовничих лісових масивів. Там збудовано багато санаторіїв і таборів відпочинку, проте у деяких місцях відпочивати можна й з наметом.

Найбільше за площею озеро цієї локації - Світязь (друга за розміром природна водойма в Україні після озера Ялпуг).

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Озеро Світязь (фото: uk.wikipedia.org)

Джуринський водоспад

Джуринський або Червоногородський (за назвою давнього міста Червоногород, яке існувало там кілька століть тому) водоспад розташований на річці Джурин, в урочищі "Червоне" (між селами Нирків та Устечко) Чортківського району Тернопільської області.

Він входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон" і має штучний характер.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування Джуринського водоспаду (скріншот: google.com/maps)

Джуринський водоспад вважається найвищим (16 метрів) рівнинним водоспадом України та складається з трьох каскадів. При цьому його ширина сягає 20 метрів.

У теплі дні в ньому можна навіть купатися.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Джуринський водоспад (фото: uk.wikipedia.org)

Озеро Синевир

Синевир або Морське око - найбільше озеро Українських Карпат, розташоване у Хустському районі Закарпатської області (у гірському масиві Внутрішні Ґорґани).

Воно входить до складу Національного природного парку "Синевир", є одним із 7 чудес України, а також згадується у багатьох легендах і міфах.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Місцерозташування озера Синевир (скріншот: google.com/maps)

Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря озеро має площу близько 5 гектарів, водночас його максимальна глибина сягає 22-24 метрів. Навколо Синевиру височіють гори, густо вкриті смереками, що додає цьому місцю особливої, таємничої атмосфери.

Оскільки ця популярна туристична локація є заповідною, поставити намет біля самого озера не вдасться. Натомість краще ставати табором неподалік - на під'їзді, біля села Синевир, або ж піднявшись на полонини прилеглого гірського хребта Пішконя.

7 кращих місць для відпочинку з наметом, куди можна поїхати просто зараз

Озеро Синевир (фото: uk.wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про низку казкових каньйонів в Україні для незабутніх вражень і красивих фотосесій.

Читайте також про красиві острови України, які можна відвідати всією родиною.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Visit Ukraine, Camping.in.ua, Discover.UА, Wikipedia

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