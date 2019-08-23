День флага: речь Зеленского, стяг-рекордсмен и на каких вершинах мира реет знамя Украины

23 августа в День флага в Киеве на Софийской площади на торжественной церемонии при участии президента Владимира Зеленского подняли украинский стяг, а глава государства обратился с праздничной речью и присвоил почетные наименования 8 бригадам ВСУ.

Во время мероприятие был исполнен гимн Украины и торжественно поднят государственный флаг.

Украинский стяг на установленном около Софийского собора флагштоке поднимал Зеленский.

День Флага - Зеленский поднял флаг на Софийской площади (Фото: РБК-Украина)

На площади усилены меры безопасности, дежурят правоохранители и медики, установлены рамки металлоискателей.

День флага - в Киеве на Софийской площади подняли украинский стяг (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Отметим, что накануне государственного праздника Дня флага Зеленский запустил тематический флешмоб и предложил украинцам "раскрасить в желто-голубой цвет нашу планету".

Кстати, наш стяг реет также и на многих вершинах мира. Украинское знамя в разное время закрепили на горных пиках украинские туристы и альпинисты, волонтеры, ветераны и путешественники.

Флаг Украины на Эльбрусе (Фото: alpclub.com.ua)

Так, в 2015 году харьковские альпинисты поднялись на восточную вершину самой высокой горы Кавказа Эльбруса и развернули флаг Украины, напоминает "Сегодня".

Украинские альпинисты на горе Манаслу в Непале (Фото: alpclub.com.ua)

В 2015 году харьковчане в ходе экспедиции в Непал установили гирлянду из желто-голубых ленточек на горе Манаслу.

Украинский флаг на вулкане Охос-дель-Саладо в Андах (Фото: alpclub.com.ua)

В 2016 году наши альпинисты в составе национальной экспедиции "Флаг Украины на высочайших вершинах континентов мира" установили сине-желтое знамя на вершине самого высокого (6872 м) вулкана мира - Охос-дель-Саладо в Андах.

Флаг Украины на горе Люботен (Фото: mil.gov.ua)

В 2013 году украинские миротворцы установили украинский стяг на самой высокой горе Косово Люботен.

Напомним, что самый большой флаг Украины установлен не в столице, а в Днепре. В 2018 году облгосадминистрация при поддержке налогоплательщиков области "скинулись" на огромный стяг 12 на 18 метров и общим весом 23 килограмма. Полотнище побило Книгу рекордов Украины. Стяг был установлен на 72-метровый флагшток, а реет знамя в центре города - под ним расположен первый в Украине Музей АТО.

Самый большой флаг Украины установлен в Днепре (Фото: kiev.informator.ua)

Локация для гигантского флага была выбрана не случайно, передает "Информатор". Стяг расположен на вершине самого первого исторического холма города - это практически самая высокая точка Днепра. Высота флагштока над уровнем реки Днепра - более 120 метров.

Гигантский флаг Украины в Днепре установили в 2018 году (Фото: kiev.informator.ua)

День государственного флага Украины празднуется в 2004 года - согласно указу президента о праздновании, ежегодно 23 августа в 9:00 во всех городах Украины проводится официальная церемония поднятия украинского стяга.

Что означают цвета украинского флага? Синий цвет символизирует чистое небо, а желтый - символ труда - цвет хлебного поля. Кстати, такое сочетание цветов использовали и казаки. Еще в XVIII веке запорожцы делали флаги на голубом полотнище, где желтой краской изображались звезды, крест и другие символы.

Как сообщалось ранее, День Независимости Украины в 2019 году пройдет без традиционного военного парада, но 24 августа в Киеве состоится сразу два мероприятия - официальное "Шествие Достоинства" (Хода Гідності) и альтернативный "Марш защитников Украины". В сети появились снимки генеральной репетиции "шествия".