Зеленский присвоил почетные наименования 8 бригадам

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в пятницу, 23 августа, присвоил почетные наименования бригадам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, 28-й отдельной механизированной бригаде было присвоено почетное наименование имени Рыцарей зимнего похода, 92-й отдельной механизированной бригаде - почетное наименование имени кошевого атамана Ивана Сирко, 17-й отдельной Криворожской танковой бригаде - почетное наименование имени Константина Пестушко.

Кроме того, 456-я бригада транспортной авиации получила почетное наименование имени Дмитрия Майбороды, Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование - Одесское, а 15-й полк Нацгвардии отныне будет носить почетное наименование - Славянский.

Фото: церемония поднятия флага Украины (РБК-Украина)

Также, почетное наименование получил 105 полк пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы (имени князя Владимира Великого) и 17-й пограничный отряд Южного теруправления ГПСУ (имени полковника Александра Жуковского).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев присоединиться к флешмобу в День Флага. Так, Зеленский предложил всем гражданам вывесить государственный прапорт в пятницу, 23 августа.

РБК-Украина писало, что 7 июля Зеленский присвоил почетное наименование 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Теперь бригада носит имя контр-адмирала Михаила Белинского.