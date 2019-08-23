Зеленский присвоил почетные наименования 8 бригадам

Глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в пятницу, 23 августа, присвоил почетные наименования бригадам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, 28-й отдельной механизированной бригаде было присвоено почетное наименование имени Рыцарей зимнего похода, 92-й отдельной механизированной бригаде - почетное наименование имени кошевого атамана Ивана Сирко, 17-й отдельной Криворожской танковой бригаде - почетное наименование имени Константина Пестушко.
Кроме того, 456-я бригада транспортной авиации получила почетное наименование имени Дмитрия Майбороды, Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование - Одесское, а 15-й полк Нацгвардии отныне будет носить почетное наименование - Славянский.
Фото: церемония поднятия флага Украины (РБК-Украина)
Также, почетное наименование получил 105 полк пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы (имени князя Владимира Великого) и 17-й пограничный отряд Южного теруправления ГПСУ (имени полковника Александра Жуковского).
Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины
Опубликовано Офис Президента Украины Четверг, 22 августа 2019 г.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев присоединиться к флешмобу в День Флага. Так, Зеленский предложил всем гражданам вывесить государственный прапорт в пятницу, 23 августа.
РБК-Украина писало, что 7 июля Зеленский присвоил почетное наименование 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Теперь бригада носит имя контр-адмирала Михаила Белинского.