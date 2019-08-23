ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский присвоил почетные наименования 8 бригадам

Новости » Общество    23.08.2019 - 09:49
Зеленский присвоил почетные наименования 8 бригадам
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в пятницу, 23 августа, присвоил почетные наименования бригадам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, 28-й отдельной механизированной бригаде было присвоено почетное наименование имени Рыцарей зимнего похода, 92-й отдельной механизированной бригаде - почетное наименование имени кошевого атамана Ивана Сирко, 17-й отдельной Криворожской танковой бригаде - почетное наименование имени Константина Пестушко.

Кроме того, 456-я бригада транспортной авиации получила почетное наименование имени Дмитрия Майбороды, Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование - Одесское, а 15-й полк Нацгвардии отныне будет носить почетное наименование - Славянский.

Фото: церемония поднятия флага Украины (РБК-Украина)

Также, почетное наименование получил 105 полк пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы (имени князя Владимира Великого) и 17-й пограничный отряд Южного теруправления ГПСУ (имени полковника Александра Жуковского).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев присоединиться к флешмобу в День Флага. Так, Зеленский предложил всем гражданам вывесить государственный прапорт в пятницу, 23 августа.

РБК-Украина писало, что 7 июля Зеленский присвоил почетное наименование 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Теперь бригада носит имя контр-адмирала Михаила Белинского.

Зеленский предложил украинцам в День флага провести флешмоб Зеленский обсудил вопросы России и G7 с премьером Канады
Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныцеремония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь