Дело Зайцевой разваливается: семьи пострадавших обратились к Зеленскому

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в Харькове Лариса Матвеева рассказала, что ее подзащитные обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как подозревают, что Алена Зайцева и Геннадий Дронов могут избежать назначенного наказания и выйти на свободу.

Матвеева объяснила, что потерпевшие в результате смертельного ДТП в Харькове хотят, чтобы виновные понесли справедливое наказание за свое преступление и отбыли срок, который им назначили судьи – 10 лет. Однако после того, как были поданы апелляции, появились прогнозы о том, что осужденные Зайцева и Дронов могут выйти на свободы раньше времени.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (twitter.com/nakipelotv)

"У людей, потерявших самых близких и свое здоровье, не так много остается желаний, но они надеются, что на примере этого дела начнет меняться система: на выявленные в данном процессе нарушения действующего законодательства полицейскими, следователям, экспертами, врачами должна последовать реакция, иначе такие дела и дальше продолжат затягивать и разваливать в угоду тем преступникам, кто может себе это позволить", - объяснила адвокат и добавила, что подобные дела в Украине тянутся годами и люди в ужасе видят, как доказательную базу разваливают те, кто должен был ее собирать.

Обращение потерпевших по делу Зайцевой и Дронова к президенту Зеленскому (YouTube/Накипело)

"У людей нервы уже на пределе и Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве", - считает Матвеева.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.koretska)

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле Зайцевой и Дронова появились новые детали.

А также рассказывали о том, что адвокаты осужденных Зайцевой и Дронова сообщили о небольшом прорыве.