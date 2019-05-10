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Позиция изменилась: в деле Зайцевой новые детали

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 11:14
Позиция изменилась: в деле Зайцевой новые детали
Алена Зайцева (УНИАН)

Алена Зайцева больше не считает себя виновной в совершении ДТП

Алена Зайцева, которую признали виновной в совершении ДТП на улице Сумской 18 октября 2017 года, и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, считает, что ее приговор должны пересмотреть и смягчить. Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева в комментарии для издания "Сегодня".

Алена Зайцева и Геннадий Дронов подали в марте апелляционные жалобы, так как считают, что получили слишком жесткое наказание. Жалобы рассматривать пока еще не начали, так как Алена Зайцева получила 13 томов дела и сейчас занимается ознакомлением. Однако стало известно, что она решила просить суд о том, чтобы ей смягчили наказание.

"Смягчить Зайцевой наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. А также применить требования ст. 75, 76 ("Освобождение от отбывания наказания с испытанием" и "Обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием") — освободить ее от основного наказания с определением испытательного срока на рассмотрение суда. В переводе на человеческий язык — это пять лет условно", - рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Позиция изменилась: в деле Зайцевой новые детали

Алена Зайцева и Геннадий Дронов в суде (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Она добавила, что условный срок могут допустить лишь в том случае, если потерпевшие согласятся на такое наказание для виновных.

"Позиция Зайцевой кардинально поменялась. Ведь она сначала признавала свою вину, сказала, что примет любое наказание и будет считать его справедливым", - подчеркнула адвокат.

Кроме того, Зайцева просит применить по гражданским искам другой долевой порядок взыскания: с Дронова взять 70%, а с Зайцевой – 30%.

Защита Геннадия Дронова считает своего подзащитного невиновным и в апелляционной жалобе он просят приговор отменить, а производство закрыть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что всплыли интересные факты об апелляции в деле Зайцевой.

А также рассказывали о том, что Дронов выдвинул новые требования.

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