ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испортила репутацию: из-за Зайцевой снова пострадали люди

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 17:21
Испортила репутацию: из-за Зайцевой снова пострадали люди
Алена Зайцева (фото: УНИАН)

Алена Зайцева спровоцировала ряд расследований в деятельности автошколы

После смертельного ДТП в Харькове и приговора виновнице смерти шести человек Елене Зайцевой, прекратила свое существование автошкола, в которой проходила обучения и получила права фигурантка громкого дела.Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Из-за общественного резонанса, который вызвали трагические события в октябре 2017-го и последующие за ними расследования, руководство автошколы приняло окончательное решение закрыться, вместо того, чтобы исправить нарушения, обнаруженные в ходе следствия.

Владислав Криклий отметил, что специально учрежденная комиссия обнаружила ряд нарушений, которые касались материально-технической базы автошколы и предложила их исправить.

Чиновник говорит, что руководство автошколы понимало, что даже если они бы принялись исправлять все обнаруженные ошибки, им бы все равно "не дали нормально жить".

Испортила репутацию: из-за Зайцевой снова пострадали люди

ДТП в Харькове - автошкола Зайцевой закрылась (фото: УНИАН)

Криклий также акцентировал внимание на том, что его ведомство не имеет права проверять деятельность автошкол, а подобная инспекция может быть инициирована только в случае каких-либо серьезных ЧП.

"Они (инспекция. - Ред.) проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы", - рассказал чиновник.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что апелляция Геннадия Дронова не была рассмотрена, так как не отвечала требования статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

А также мы писали о том, что в расследовании дела о смертельном ДТП возобновили уголовное производство в отношении экспертов.

Как акула в Днепре: лось на киевском мосту озадачил сеть (видео) Даже не притормозил: в Харькове араб на мотоцикле сбил человека насмерть (видео)
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь