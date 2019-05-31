Испортила репутацию: из-за Зайцевой снова пострадали люди

Алена Зайцева (фото: УНИАН)

Алена Зайцева спровоцировала ряд расследований в деятельности автошколы

После смертельного ДТП в Харькове и приговора виновнице смерти шести человек Елене Зайцевой, прекратила свое существование автошкола, в которой проходила обучения и получила права фигурантка громкого дела.Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Из-за общественного резонанса, который вызвали трагические события в октябре 2017-го и последующие за ними расследования, руководство автошколы приняло окончательное решение закрыться, вместо того, чтобы исправить нарушения, обнаруженные в ходе следствия.

Владислав Криклий отметил, что специально учрежденная комиссия обнаружила ряд нарушений, которые касались материально-технической базы автошколы и предложила их исправить.

Чиновник говорит, что руководство автошколы понимало, что даже если они бы принялись исправлять все обнаруженные ошибки, им бы все равно "не дали нормально жить".

ДТП в Харькове - автошкола Зайцевой закрылась (фото: УНИАН)

Криклий также акцентировал внимание на том, что его ведомство не имеет права проверять деятельность автошкол, а подобная инспекция может быть инициирована только в случае каких-либо серьезных ЧП.

"Они (инспекция. - Ред.) проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы", - рассказал чиновник.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что апелляция Геннадия Дронова не была рассмотрена, так как не отвечала требования статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

А также мы писали о том, что в расследовании дела о смертельном ДТП возобновили уголовное производство в отношении экспертов.