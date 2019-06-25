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Дело Зайцевой: адвокаты сообщили о небольшом прорыве

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 17:28
Дело Зайцевой: адвокаты сообщили о небольшом прорыве
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-Украина)

В деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова наметились изменения

В деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были признаны виновными в совершении смертельного ДТП в городе Харькове, наметились некоторые сдвиги. Об этом сообщил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица на своей странице в Facebook.

Правозащитник сообщил, что Киевский районный суд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства против экспертов Харьковских НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса.

"В очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства относительно выводов проведенных экспертиз в ХНИИСЭ им. Бокариуса", - написал Перепелица и разместил скриншот постановления.

Дело Зайцевой: адвокаты сообщили о небольшом прорыве

Скриншот документа (facebook.com/Сергей Перепелица)

Журналист Татьяна Доцяк объяснила, что будет возобновлено расследование по делу экспертов, которые не смогли вычислить скорость автомобиля Алены Зайцевой, не смогли установить границы перекрестка. В результате в качестве доказательств суд вынужден был признать экспертизу экспертов из Днепра, а харьковские эксперты по факту пытались убедить суд, что Алена Зайцева менее виновата, чем Геннадий Дронов.

Дело будет снова передано следователю, которому предстоит снова прочитать все 10 томов и выяснить, виноваты ли харьковские эксперты.

Дело Зайцевой: адвокаты сообщили о небольшом прорыве

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, как живет Алена Зайцева в тюрьме.

А также рассказывали о том, что стали известны новые подробности об апелляции Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

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