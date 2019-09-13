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Дело Зайцевой и Дронова: в расследовании начался новый скандал

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 15:58
Дело Зайцевой и Дронова: в расследовании начался новый скандал
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-Украина)

Адвокаты не смогли доказать в суде вину экспертов из НИИ Бокариуса

В деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были осуждены на 10 лет за совершение смертельного ДТП в городе Харькове, неожиданный поворот. Суд закрыл дело против экспертов из научно-исследовательского института Бокариуса, которые так и не смогли установить скорость, с которой двигалась Алена Зайцева в момент совершения аварии. Детали скандального заседания рассказала журналист Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица пытался обжаловать в суде закрытие производства по делу экспертов, которые так и не смогли сделать обстоятельную экспертизу о том, какая скорость была у автомобиля Алены Зайцевой, кто первым из обвиняемых нарушил ПДД и создал опасность, соответственно не было возможности установить тяжесть нарушения каждого и степень вины.

Однако следователь Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян решил, что дело нужно закрыть и судья Валентина Божко с ним согласилась.

"Адвокат Дронова, конечно, обжалует в апелляции закрытие производства, будет пытаться изменить подследственность, добиваться назначения независимой экспертизы, которая в конце концов определит, была ли возможность у экспертов харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса установить: скорость Лексуса, кто первым нарушил и создал опасность - Зайцева или Дронов, тяжесть нарушения и степень вины обоих, границы перекрестка", - написала Доцяк и предоставила документ из суда.

Скриншоты (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, ранее мы писали о том, какие условия в колониях у Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

А также рассказывали о том, что в деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова новый поворот.

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