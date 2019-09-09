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Колония, где содержится Зайцева, оскандалилась при проверке: все подробности

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 18:46
Колония, где содержится Зайцева, оскандалилась при проверке: все подробности
Колония Зайцевой попала в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Проверка прокуратуры показала, что в Покровском центре есть многочисленные нарушения законодательства

Алена Зайцева, которая была осуждена на 10 лет за совершение смертельного ДТП в городе Харькове, была отправлена для отбывания наказания в Покровский исправительный центр №79. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Днепропетровской области, на руководство данного государственного учреждения было открыто уголовное производство по результатам проверки.

В частности, представители прокуратуры Днепропетровской области сообщили о выявлении системных нарушений требований действующего законодательства в отношении осужденных.

Колония Зайцевой (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)

Администрация исправительного центра нарушила требования законодательства, которые регулируют трудовые правоотношения:

  • трудоустройство осужденных при отсутствии паспорта;
  • привлечение осужденных к полезному оплачиваемому труду без заключения срочного трудового договора;
  • не уведомление территориальных органов Государственной фискальной службы о приеме работников (осужденных) на работу;
  • отсутствие начисления единого социального взноса с заработной платы;
  • превышение законодательно установленных размеров отчислений с заработной платы;
  • другие нарушение законодательства;

Сведения о нарушениях были внесены Никопольской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по факту грубого нарушения требований трудового законодательства в указанном исправительном центре по ч.1 ст.172 УК Украины. На данный момент проводится расследование и устанавливаются работники центра, которые были причастны к нарушению законодательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в исполнительной службе рассказали, в каких условиях будет отбывать наказание Алена Зайцева.

А также рассказывали о том, что всплыл скандальный нюанс по делу Алены Зайцевой.

Больше некуда было: в исполнительной службе показали, куда отправили Зайцеву (фото) В Харькове застрелился работник исправительной колонии
Новости Украины Алена Зайцеваколониянарушения
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