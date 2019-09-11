Сбор свеклы и работа швеей: какие условия у Дронова и Зайцевой в тюрьме (видео)

Зайцева в исправительном центре под Днепром, а Дронов в колонии под Полтавой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Зайцевой и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет

Геннадий Дронов, фигурант дела о смертельном ДТП в Харькове на Сумской, отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 под Полтавой. Там нет ни одного рецидивиста, почти все заключенные осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий. Об этом говорится в сюжете "Факты ICTV".

Колония минимального уровня безопасности, если не считать колючую проволоку и заборы, похожа на сельхозпредприятие с гектарами полей, техникой и фермой.

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые.

Геннадий Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 под Полтавой (Фото: скриншот)

За работу будет получать около 5 тысяч гривен в месяц. От 1 до 2 тысяч должен отдавать в колонию за коммуналку и питание, еще часть - пострадавшим в аварии (от 30 до 50% от зарплаты).

За работу и хорошее поведение также предусмотрен отпуск в сопровождении инспектора 2 недели в год.

В комнате, где живет Дронов, есть кровать, тумбочка, планшет без выхода в интернет. Помещение предусмотрено для размещения от 2 до 6 человек.

Есть столовая с микроволновой печью и холодильником.

Геннадий Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые (Фото: скриншот)

Питаются осужденные 3 раза в день. На первое подают суп, второе - пшеничная каша и мясо.

Дронов пребывает в подавленном состоянии.

"Это действительно большая трагедия, и люди, которые пострадали, я им сочувствую. Переживаю до сих пор. Ну все это было скорее не юридическое заключение, а чисто эмоциональное заключение. С резонансом", - говорит он.

Геннадий Дронов в тюрьме рассказал, что до сих пор переживает (Фото: скриншот)

Адвокат Дронова Сергей Перепелица готовит кассационную жалобу в Верховный суд - он говорит, что полная вина его подзащитного не доказана.

О досрочном освобождении может идти речь только после отбытия минимум половины срока. Аналогичная ситуация и у Елены Зайцевой, которая также как и Дронов приговорена на 10 лет.

Она отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 минимального уровня безопасности под Днепром.

Тут осужденные, не совершившие тяжкого преступления: за воровство, несплату алиментов, за недобросовестное исполнение родительских обязанностей.

Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 под Днепром (Фото: скриншот)

У заключенных есть мобильная связь, интернет, магазин за территорией колонии.

Как рассказала начальница исправительного центра Инна Мицюк, Зайцева уже с 16 сентября будет находится в помещении с другими заключенными (в комнате проживают по 3 человека)

Елена Зайцева будет работать швеей (Фото: скриншот)

Отметим, что представительница потерпевших Лариса Мавтеева возмущена пребыванием виновницы трагедии в таких условиях.

"Она должна отбывать наказание именно в виде лишения свободы. Это предусматривает изоляцию. То есть не может быть свободный вход и выход даже за хорошее поведение", - говорит она.

В исправительном центре говорят, что в Украине с похожим приговорами, как у Зайцевой, всего четыре на страну, и отправлять их в тюрьмы с суворым режимом не имеют права.

Для них тут создали сектор с усиленным контролем - изолированный полностью от других осужденных забором и колючей проволокой.

Елена Зайцева отбывает наказание исправительном центре с минимальным уровнем безопасности (Фото: скриншот)

В столовую и на работу Зайцева будет ходить в сопровождении инспектора. Она будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть более 4 тысяч гривен.

Сейчас Зайцева находится в отделе карантинной диагностики.

Зайцевой и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет, ведь 2 года из 10 они уже отбыли в СИЗО. По искам оба должны выплатить пострадавшим по 4 миллиона гривен.

Алена Зайцева отбывает наказание под Днепром, а Геннадий Дронов - под Полтавой (Видео: YouTube / Факти ICTV)

Как сообщалось ранее, недавно защита Алены Зайцевой рассказала в суде, насколько она виновата.

Также мы писали о том, что в деле Зайцевой и Дронова появились новые детали.