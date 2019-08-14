Дело Зайцевой: что изменилось в решении апелляционного суда

Суд над Аленой Зайцевой (Коллаж РБК-Украина)

В отношении Зайцевой судьи изменили решение

В среду, 14 августа, в Харьковском апелляционном суде рассмотрели дело о смертельном ДТП в Харькове и приговор виновникам – Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Адвокат Алены Зайцевой просила суд смягчить обвиняемой наказание до 5 лет содержания в тюрьме и двух лет без права вождения автомобиля с назначением испытательного срока. Адвокат Геннадия Дронова просил отменить приговор в отношении своего подзащитного и закрыть производство.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-Украина)

Однако сторона обвинения, а также адвокаты пострадавших высказались о том, что они против изменения приговора по обоим обвиняемым. Один из представителей потерпевших, Александр Дрижанов, обратил внимание судей на то, что вина Алены Зайцевой больше, чем Геннадия Дронова.

Заключение заведующего кафедрой ХМАПО Бориса Михайлова, который признал, что Алена Зайцева находилась в момент ДТП под воздействием наркотических средств, приобщили к делу в качестве научной мысли, а не как доказательство. Поэтому в повторной экспертизе Алены Зайцевой было отказано.

После того, как судьи вышли из совещательной комнаты, они огласили свой вердикт. Обе апелляции удовлетворены не были, приговор остается в силе – Геннадий Дронов и Алена Зайцева будут отбывать наказание в виде 10 лет ограничения свободы.

Алена Зайцева на заседании суда (фото: 057.ua)

Кроме того, оба виновника должны будут возместить компенсацию в размере по 450 тысяч гривен каждый. Единственное изменение, которое внесли судьи –это соотношение в исках, вместо 30/70 теперь будет 50/50.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, отметил, что его не удовлетворило решение апелляционного суда.

"Кассационное обжалование будет, но после ознакомления с приговором", - сказал он. Его подзащитный обратился к СМИ и попросил поддержки, а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что защита Алены Зайцевой рассказала в суде, насколько она виновата.

А также рассказывали о том, что в деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова наметились небольшие сдвиги.