Правила все нарушают: новый поворот в деле Зайцевой и Дронова

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Защита Зайцевой рассказала про степень вины фигурантки смертельного ДТП в Харькове

В Харькове началось рассмотрение апелляции на приговор виновникам жуткого ДТП на Сумской Алене Зайцевой и Геннадию Дронову. Фигурантам резонанской аварии с шестью жертвами в феврале дали по 10 лет тюрьмы, и сегодня суд начал рассмотрение жалобы из защиты.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева добивается смягчения приговора.

По ее словам, подзащитная признает свою вину в превышении скорости, но мол автомобиль стал неуправляемый только после столкновения с машиной Дронова. Это и привело к ужасным последствиям и гибели людей, передает "ХарківTimes".

Плетнева говорит, что суд первой инстанции не установил степень вины участников аварии, и по ее мнению степень вины Зайцевой составляет 30%, а Дронова - 70%.

В Харьковском апелляционном суде рассматривают дело Зайцевой и Дронова (Фото: times.kharkiv.ua)

Исходя из этих соображений, защита Зайцевой рекомендует пересмотреть приговор и назначить наказание в соответствующей пропорции - то есть до 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока и лишением права управлять тренспортными средствами сроком на 2 года. Кроме того, адвокат просит суд установить возмещение по гражданским искам для Зайцевой на уровне 30% от общего объема и 70% для Дронова.

"Нет ни одного водителя и пешехода, которые не нарушили бы ПДД. Это могло произойти с каждым из нас. После этого автомобилисты не будут такими беспечными. Я тоже пересмотрела стиль вождения, больше не пытаюсь проскочить", - цитирует Плетневу местное издание NewsRoom.

Также Плетнева рассказала, что еще одним доводом к смягчению вины Зайцевой является ее полное раскаяние и отсутствие нарушений в прошлом. Кроме того, она частично выплатила компенсацию родственникам погибших.

Адвокат утверждает, что состояние здоровья Зайцевой плохое, и вылечиться в условиях заключения она не может.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (twitter.com/nakipelotv)

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле Зайцевой и Дронова появились новые детали.

А также рассказывали о том, что адвокаты осужденных Зайцевой и Дронова сообщили о небольшом прорыве.