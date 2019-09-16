Не делайте семье больно: близкие Заворотнюк молятся о ее здоровье

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк молятся о том, чтобы она пошла на поправку, хотя врачи дают крайне неблагоприятные прогнозы о ее здоровье. Друзья семьи просят оставить родных в покое, так как им сейчас и так очень тяжело.

Актриса Ольга Прокофьева, которая сыграла в сериале "Моя прекрасная няня" Жанну Аркадьевну, объяснила, что семья Заворотнюк не хочет публичного обсуждения ситуации.

"Могу сказать только одно – постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой (актриса скончалась от рака в 2017 году) – они хотят оставить все внутри семьи", - сказала Прокофьева.

Ее поддержал и телеведущий Дмитрий Шепелев, муж погибшей певицы Жанны Фриске. Он сказал, что история Заворотнюк очень похожа на то, что произошло с Фриске.

"Истории до страшного схожи – как обнаружили болезнь и что это было выявлено после беременности. Но на этом параллели заканчиваются. Подробностей состояния Насти и что его спровоцировало, мы не знаем. Я очень сочувствую ее семье и могу только пожелать им титанических сил", - сказал Шепелев.

Певец Николай Басков опубликовал на своей странице архивное видео с Анастасией Заворотнюк и написал, что понимает, что сейчас происходит с семьей, так как недавно потерял отца.

"Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Завортнюк и так тяжело принять все то, о чем сейчас все говорят и искренне переживают. Сил и стойкости семье. Понимаю, что сейчас происходит с родными, так как сам недавно все это сам пережил", - написал Басков.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сделала публичное заявление на своей странице в Instagram. Она сообщила, что семья не ведет сбор средств на лечение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стала известна заоблачная стоимость лечения Заворотнюк.

А также рассказывали о том, что в Instagram Заворотнюк почистили все комментарии.