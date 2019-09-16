Не робіть сім'ї боляче: близькі Заворотнюк моляться про її здоров'я

Рідні та близькі актриси Анастасії Заворотнюк моляться про те, щоб вона пішла на поправку, хоча лікарі дають вкрай несприятливі прогнози про її здоров'я. Друзі сім'ї просять залишити рідних в спокої, так як їм зараз і так дуже важко.

Актриса Ольга Прокоф'єва, яка зіграла в серіалі "Моя прекрасна няня" Жанну, пояснила, що сім'я Заворотнюк не хоче публічного обговорення ситуації.

"Можу сказати тільки одне – постарайтеся залишити родину в спокої. Вона нічого не хоче афішувати, не робіть сім'ї боляче. Якщо б вона хотіла, вона б все розповіла. У них політика, як у рідних Віри Глаголєвої (актриса померла від раку в 2017 році) – вони хочуть залишити все всередині сім'ї", - сказала Прокоф'єва.

Її підтримав і телеведучий Дмитро Шепелєв, чоловік загиблої співачки Жанни Фріске. Він сказав, що історія Заворотнюк дуже схожа на те, що сталося з Фріске.

"Історії до страшного схожі – як виявили хворобу і що це було виявлено після вагітності. Але на цьому паралелі закінчуються. Подробиць стану Насті і що його спровокувало, ми не знаємо. Я дуже співчуваю її сім'ї і можу тільки побажати їм титанічних сил", - сказав Шепелев.

Співак Микола Басков опублікував на своїй сторінці архівне відео з Анастасією Заворотнюк і написав, що розуміє, що зараз відбувається з родиною, так як нещодавно втратив батька.

"Знайшов відео з прекрасною та життєрадісною Завортнюк і так важко прийняти все те, про що зараз всі говорять і щиро переживають. Сил і стійкості сім'ї. Розумію, що зараз відбувається з рідними, так як сам недавно все це сам пережив", - написав Басков.

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна зробила публічну заяву на своїй сторінці в Instagram. Вона повідомила, що родина не веде збір коштів на лікування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стала відома захмарна вартість лікування Заворотнюк.

А також розповідали про те, що в Instagram Заворотнюк почистили всі коментарі.