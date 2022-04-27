UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если не работает Киевстар, Vodafone или lifecell: подробная инструкция

Украинцам рассказали, что делать при отсутствии мобильной связи (фото: unsplash.com)
Автор: Дмитрий Войналович

На днях у абонентов Киевстар в разных областях Украины пропала мобильная связь. С подобной ситуацией сталкиваются время от времени клиенты в том числе Vodafone или lifecell.

Что же делать, если пропала мобильная связь, не работает национальный роуминг и постоянные перебои в сетях разных операторов? Об этом читайте в нашем материале ниже.

Что делать, когда не работает сеть вашего оператора

Специалисты Госспецсвязи и НКЭК подготовили инструкцию для украинцев о том, что делать, когда не работает сеть вашего оператора, и национальный роуминг, или же нет ни одной сети операторов.

Эти советы пригодятся владельцам телефонов на операционных системах Android и iOS в разных уголках страны.

Инструкция на случай, если пропала мобильная связь (cip.gov.ua)

Сохраните эти советы себе на мобильные устройства. Так они будут доступны вам в любой момент, независимо от наличия покрытия.

Также распространяйте их в своих социальных сетях и делитесь с друзьями, ведь благодаря этому больше украинцев смогут прочитать их и будут знать, что делать в случае проблем со связью Vodafone, Киевстар, lifecell или других операторов, доступных в Украине.

К слову, на днях стало известно, что Киевстар навсегда отключает украинцев от популярной услуги.

Ранее мы также рассказывали, как безопасно пользоваться телефоном в оккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстарlife:)Vodafone Group