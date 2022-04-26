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У абонентов "Киевстар" в разных областях Украины пропала мобильная связь

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 23:16
У абонентов "Киевстар" в разных областях Украины пропала мобильная связь Офис "Киевстар" (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Многие абоненты мобильного оператора "Киевстар" отмечают отсутствие покрытия. В компании подтверждают проблемы с возможностью совершать звонки и отправлять сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проблемы с мобильной связью фиксируются у абонентов "Киевстар" во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Черниговской, Одесской областях. Техническая поддержка компании сообщает, что инженеры уже работают над устранением проблемы. О причинах массового сбоя не сообщается.

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