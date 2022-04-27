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Що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell: детальна інструкція

Українцям розповіли, що робити при відсутності мобільного зв'язку (фото: unsplash.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Днями у абонентів Київстар у різних областях України зник мобільний зв'язок. З подібною ситуацією зіштовхуються час від часу клієнти в тому числі Vodafone чи lifecell.

Що ж робити, якщо зник мобільний зв'язок, не працює національний роумінг і постійні перебої у мережах різних операторів? Про це читайте у нашому матеріалі нижче.

Що робити, коли не працює мережа вашого оператора

Фахівці Держспецзв'язку та НКЕК підготували інструкцію для українців про те, що робити, коли не працює мережа вашого оператора й національний роумінг, або ж немає жодної мережі операторів.

Ці поради стануть в нагоді власникам телефонів на операційних системах Android і iOS у різних куточках країни.

Інструкція на випадок, якщо зник мобільний зв'язок (cip.gov.ua)

Збережіть ці поради собі на мобільні пристрої. Так вони будуть доступні вам у будь-який момент, незалежно від наявності покриття.

Також поширюйте їх у своїх соціальних мережах та діліться з друзями, адже завдяки цьому більше українців зможуть прочитати їх та знатимуть, що робити у випадку проблем зі зв'язком Vodafone, Київстар, lifecell чи інших операторів, доступних в Україні.

До слова, днями стало відомо, що Київстар назавжди відключає українців від популярної послуги.

Раніше ми також розповідали, як безпечно користуватися телефоном в окупації.

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Київстарlife:)Vodafone Group