Как безопасно пользоваться телефоном в оккупации: советы Госспецсвязи

В Госспецсвязи дали рекомендации по пользованию телефоном во временной оккупации. Нужно правильно пользоваться своими персональными устройствами, чтобы они не стали причиной новых зверств российских оккупантов .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Пошаговая инструкция по использованию мобильных устройств, если вы находитесь на временно оккупированных территориях:

1. Найдите старый работоспособный телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться в сухое теплое место.

2. Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными павербанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения. Воспользуйтесь нашей инструкцией по экономии заряда смартфона.

3. Загрузите файлы и страницы с контентом, который нужен для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам в случае задержания оккупантами: фото, видео, переписка, загруженные файлы.

4. Враг отслеживает действия сети операторов мобильной связи с помощью технических средств разведки сообщения о передвижении российских войск или зверства сразу удаляйте с телефона. В случае опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Пользуйтесь секретными чатами и отправляйте сообщения, которые исчезают за определенное время. Фотографируйте через мессенджеры, не храните этих фотографий на телефоне.

5. Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних лиц к вашим данных (пароль, графический пароль, отпечаток пальца).

Также полезно заранее установить несколько приложений: