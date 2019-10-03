Что делал Том Круз в Украине: приключения голливудского актера

Том Круз - легендарный голливудский актер, звезда таких фильмов как "Ванильное небо", " С широко закрытыми глазами", "Миссия невыполнима", "Человек дождя" и других приехал с визитом в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Американский актер и режиссер прилетел в нашу страну не просто так, а с целью присмотреть локации для съемок нового блокбастера. Но помимо деловых целей артист с удовольствием насладился колоритом украинских будней.

Так, например, Круз спускался в киевскую подземку, а именно на станцию метро "Золотые ворота". Именно там его заприметили украинцы. Увидеть вживую Тома Круза, да еще и в метро, стало для людей настоящим сюрпризом.

Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев

Фото с ним сделать не разрешали, но некоторым счастливчикам удалось сделать и снимки и даже отснять короткое видео.

Том Круз в Киеве спустился в метро (фото: facebook.com)

Естественно,звезда блокбастеров встретился и с президентом Зеленским и был представлен всей его команде. Встреча прошла очень тепло, не обошлось и без шуток главы страны. Так, он ненавязчиво "подколол" голливудского актера, что, мол, он выглядит в реальной жизни, так же, как и на экране. Том Круз улыбался, внимательно слушал президента и был очень вежлив и дружелюбен.

Том Круз приехал в Киев из-за Зеленского (фото: president.gov.ua)

На этом приключения мировой знаменитости не закончились и в течении одного дня он встретился с мэром Киева Виталием Кличко, слетал на собственном самолете в Одессу и Львов.

Во Львове актер встретился с местным мэром и его женой. Мэр подарил Тому Крузу памятную монету Короля Даниила Галицкого и книгу об истории С. Плохия. Стоит отметить, что Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова.

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

Том Круз неоднократно упоминал, что заинтересовался украинскими локациями для съемок своего нового проекта.

Стоит отметить, что недавно парламент принял закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, который может привлечь крупных мировых производителей в Украину.

Кслову, звезда Голливуда восхищен Украиной и людьми, которые тут живут.

"Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!" - написал Том Круз.

Мэр Львова Андрей Садовой намекнул, что после Львова Круз собирался в Карпаты.