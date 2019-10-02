ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стал почетным гостем: Том Круз приехал во Львов (фото, видео)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 16:44
Стал почетным гостем: Том Круз приехал во Львов (фото, видео)
Том Круз приехал во Львов (фото: коллаж РБК-Украина)

Том Круз посетил еще один город в Украине

Известный голливудский актер Том Круз прибил во Львов. Мэр города Андрей Садовой вместе со своей женой Екатериной Кот-Садовой встретили актера на площади Рынок. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Мэр подарил Тому Крузу памятную монету Короля Даниила Галицкого и книгу об истории С. Плохия. Стоит отметить, что Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова.

Стал почетным гостем: Том Круз приехал во Львов (фото, видео)

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

В Книге почетных гостей Том Круз поблагодарил за то, что его приняли в таком прекрасном городе.

Стал почетным гостем: Том Круз приехал во Львов (фото, видео)

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

"Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!", - написал Том Круз.

Садовой отметил, что после того, как Том увидел Львов, он отправиться в Карпаты.

Том Круз приехал во Львов (фото: city-adm.lviv.ua)

Напомним, что о прибытии голливудского актера в столицу Украины стало известно вечером 30 сентября.

Том Круз приехал во Львов (видео: facebook.com/dmitry.olshansky.9)

В Киеве актер неожиданно спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". Фото со звездой делать не разрешали, но некоторым людям все же удалось сделать снимки и снять небольшое видео.

Позже стало известно, что Круз прибыл в страну, чтобы получше рассмотреть локации для съемок одного из своих новых проектов.

Стоит отметить, что сегодня, 2 октября, утром Том Круз прилетел в Одессу на своем самолете Gulfstream IV с регистрационным номером 808T.

Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы
Новости Украины Том Крузшоубиз
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь