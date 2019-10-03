Що робив Том Круз в Україні: пригоди голлівудського актора

Том Круз прибув в Україну на запрошення Володимира Зеленського
Том Круз - легендарний голлівудський актор, зірка таких фільмів як "Ванільне небо", "З широко закритими очима", "Місія нездійсненна", "Людина дощу" та інших приїхав в Україну з візитом на запрошення президента Володимира Зеленського. Американський актор і режисер прилетів у нашу країну не просто так, а з метою доглянути локації для зйомок нового блокбастера. Але крім ділових цілей артист з задоволенням насолодився колоритом українських буднів.
Так, наприклад, Круз спускався в київську підземку, а саме на станцію метро "Золоті ворота". Саме там його помітили українці. Побачити наживо Тома Круза, та ще й у метро, стало для людей справжнім сюрпризом.
Зеленський доклав руку: названа причина візиту Тома Круза в Київ
Фото з ним зробити не дозволяли, але деяким щасливчикам вдалося зробити знімки і навіть відзняти короткий відео.
Природно,зірка блокбастерів зустрівся з президентом Зеленським і був представлений всій його команді. Зустріч пройшла дуже тепло, не обійшлося і без жартів глави країни. Так, він ненав'язливо "підколов" голлівудського актора, що, мовляв, він виглядає у реальному житті, так само, як і на екрані. Том Круз посміхався, уважно слухав президента і був дуже ввічливий і доброзичливий.
На цьому пригоди світової знаменитості не закінчилися і протягом одного дня він зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком, злітав на власному літаку в Одесу і Львів.
У Львові актор зустрівся з місцевим мером і його дружиною. Мер подарував Тому Крузу пам'ятну монету Короля Данила Галицького та книгу про історію С. Плохия. Варто відзначити, що Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.
Том Круз неодноразово згадував, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого нового проекту.
Варто відзначити, що нещодавно парламент прийняв закон про компенсації іноземним кіновиробникам, який може залучити великих світових виробників в Україну.
Кслову, зірка Голлівуду захоплений Україною і людьми, які тут живуть.
"Чарівний місто, чарівні люди, чарівна країна!" - написав Том Круз.
Мер Львова Андрій Садовий натякнув, що після Львова Круз збирався в Карпати.