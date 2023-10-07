Де зараз "луцький терорист" Кривош, який закликав всіх дивитися фільм "Зємлянє" 2005 року

Чим "прославився" Кривош

Максим Кривош (псевдонім - Максим Плохой) став відомим для широкого загалу після теракту, який здійснив 21 липня 2020 року.

У той день в Луцьку він захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами, що рухався маршрутом "Берестечко - Красилівка".

Терорист вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, а також олігархи визнали, що вони - "терористи в законі", і виклали відповідні відео в Youtube.

Крім того, він просив президента Володимира Зеленського рекомендувати українцям подивитися документальний фільм "Земляни" 2005 року (стрічка розповідає про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнювання, розваг, наукових досліджень або ж для виробництва одягу та їжі).

Паралельно з цим чоловік повідомив про буцімто сховану вибухівку в людному місці, але ця інформація так і не підтвердилася.

Операція зі звільнення заручників тривала майже 10 годин. Перших трьох осіб (вагітну жінку, дитину та літню жінку) терорист відпустив після розмови з главою держави.

Після того як Зеленський виконав вимогу Кривоша (записав спеціальне відеозвернення до громадян), той здався правоохоронцям і решта людей були звільнені.

В суді Кривош назвав свій вчинок "перфомансом".

"Філософія злочинця"

Кривош народився 6 листопада 1975 року в місті Гай Оренбурзької області, але пізніше переїхав на Волинь - до міста Луцьк.

До луцького теракту він регулярно мав проблеми із законом, двічі був судимий (провів у місцях позбавлення волі близько 11 років). Поліція затримувала його, зокрема, за розбій, шахрайство, вимагання, незаконне носіння та зберігання зброї.

Згодом правоохоронці розповідали, що Кривош навіть намагався викрасти 12-річного онука місцевого мільйонера.

У 2014 році Кривош видав автобіографічну книгу на 560 сторінок під назвою "Філософія злочинця" (тираж - 400 екземплярів). В ній чоловік розповідав про власне життя у в'язниці, філософствував на тему свободи та справедливості, "пересипаючи" текст різними цитатами.

З книги можна дізнатися, зокрема, що чоловік ріс у родині інтелігентів (батько - вчений і винахідник, мати - вчителька і поетеса), однак в дитинстві надивився бойовиків і "вирішив стати крутим".

Деякий час Кривош навіть навчався у духовній семінарії, проте достатньо швидко розчарувався у церкві й пішов "іншою стежкою".

Після скоєного теракту сусіди Кривоша розповідали, що він сильно бив дружину, але дуже любив тварин - підгодовував, возив на стерилізацію, а неподалік свого будинку навіть влаштував кладовище для чотирилапих.

Характерною "емблемою" Кривоша стала фраза "Я можу" - у береті з такою нашивкою він скоїв теракт, а на судових засіданнях з'являвся у футболці з цим написом.

Де зараз "луцький терорист"

Згідно з інформацією Волинської служби новин, "луцький терорист" Кривош відбуває покарання у виправній колонії на Рівненщині.

За словами начальника Городищенської виправної колонії №96 Юрія Ткачука, засуджений порушував режим утримування, але конфліктних ситуацій за час перебування в установі не мав.

Повідомляється, що Кривош підтримує соціальні зв'язки - шляхом листування. Проте жодних побачень у виправній колонії в нього не було.

До праці чоловіка нібито не залучають, оскільки він не виявляє такого бажання.

Уточнюється, що засудженого на 13 років за захоплення заручників і тероризм Кривоша етапували до виправного закладу із СІЗО 23 листопада минулого року.