Создатели фильма "Земляне" ответили на захват заложников в Луцке: искренне сочувствуем

Режисер фильма "Земляне" прокомментировал захват заложников в Луцке Максимом Кривошем (коллаж: РБК-Украина)

На события в Луцке отреагировал режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон

Один из авторов документального фильма "Земляне", 2005 года, про который вспомнили после захвата автобуса с заложниками в Луцке, отреагировал на события в Украине 21 июля.

Так, режиссер документалки о проблеме эксплуатации животных людьми Шон Монсон говорит, что они не одобряют террор и искренне сочувствуют животным. Об этом сообщает "4 канал".

Журналисты направили Монсон письмо, в котором попросили его отреагировать на события в Луцке. Режиссер от имени всего коллектива выразил сопереживание заложникам и их семьям, порадовался, что все закончилось без жертв и поблагодарил украинские власти за то, что не допустили кровопролития.

Ниже перевод ответа Шона Монсон на запрос украинских журналистов

"Земляне" не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж - это сострадание ко всем живым существам. Смысл этого фильма - это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для человеческого здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же, мы не используем террора, чтобы обратить внимание людей на террор. Мы искренне сочувствуем всем, кто пережил это испытание и их семьям, благодарны представителям власти, которые не допустили потери жизней. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше без насилия в отношении всех, - Шон Монсон, автор и режиссер фильма "Земляне".

Актер Хоакин Феникс, исполнивший в фильме главную роль, также отреагировал на события в Луцке. Актер в своем Instagram опубликовал заголовок про освобождение заложников после рекомендации фильма с его участием.

Хоакин Феникс отреагировал на события в Луцке (скрин: instagram.com/joaquinlphoenix)

Напомним, что утром 21 июля 44-летний житель Дубно Максим Кривош захватил 13 заложников в автобусе "Берестечко-Красниловка". У террориста при себе было оружие и взрывчатка. Когда вечером Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста - порекомендовал фильм "Земляне" - заложники были отпущены.

Ранее Илон Маск иронично отреагировал на захват заложников в Луцке.

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