Где сейчас "луцкий террорист" Кривош, призвавший всех смотреть фильм "Земляне" 2005 года

Чем "прославился" Кривош

Максим Кривош (псевдоним - Максим Плохой) стал известен для широкой публики после теракта, который совершил 21 июля 2020 года.

В тот день в Луцке он захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами, следовавший по маршруту "Берестечко - Красиловка".

Террорист потребовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, а также олигархи признали, что они - "террористы в законе", и выложили соответствующие видео в Youtube.

Кроме того, он просил президента Владимира Зеленского рекомендовать украинцам посмотреть документальный фильм "Земляне" 2005 года (лента рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или для производства одежды и еды).

Параллельно с этим мужчина сообщил о якобы спрятанной взрывчатке в людном месте, но эта информация так и не подтвердилась.

Операция по освобождению заложников длилась около 10 часов. Первых трех человек (беременную женщину, ребенка и пожилую женщину) террорист отпустил после разговора с главой государства.

После того как Зеленский выполнил требование Кривоша (записал специальное видеообращение к гражданам), тот сдался правоохранителям и остальные люди были освобождены.

В суде Кривош назвал свой поступок "перфомансом".

"Философия преступника"

Кривош родился 6 ноября 1975 года в городе Гай Оренбургской области, но позже переехал на Волынь - в город Луцк.

До луцкого теракта у него регулярно были проблемы с законом, дважды он был судим (провел в местах лишения свободы около 11 лет). Полиция задерживала его, в частности, за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение и хранение оружия.

Впоследствии правоохранители рассказывали, что Кривош даже пытался выкрасть 12-летнего внука местного миллионера.

В 2014 году Кривош издал автобиографическую книгу на 560 страниц под названием "Философия преступника" (тираж - 400 экземпляров). В ней мужчина рассказывал о своей жизни в тюрьме, философствовал на тему свободы и справедливости, "пересыпая" текст разными цитатами.

Из книги можно узнать, в частности, что мужчина рос в семье интеллигентов (отец - ученый и изобретатель, мать - учительница и поэтесса), однако в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым".

Некоторое время Кривош даже учился в духовной семинарии, однако достаточно быстро разочаровался в церкви и пошел "по другой тропе".

После совершенного теракта соседи Кривоша рассказывали, что он сильно избивал жену, но очень любил животных - подкармливал, возил на стерилизацию, а неподалеку от своего дома даже устроил кладбище для четвероногих.

Характерной "эмблемой" Кривоша стала фраза "Я могу" - в берете с такой нашивкой он совершил теракт, а на судебных заседаниях появлялся в футболке с этой надписью.

Где сейчас "луцкий террорист"

Согласно информации Волынской службы новостей, "луцкий террорист" Кривош отбывает наказание в исправительной колонии в Ровенской области.

По словам начальника Городищенской исправительной колонии №96 Юрия Ткачука, осужденный нарушал режим содержания, но конфликтных ситуаций за время пребывания в учреждении не имел.

Сообщается, что Кривош поддерживает социальные связи - путем переписки. Однако никаких свиданий в исправительной колонии у него не было.

К работе мужчину якобы не привлекают, поскольку он не проявляет такого желания.

Уточняется, что осужденного на 13 лет за захват заложников и терроризм Кривоша этапировали в исправительное учреждение из СИЗО 23 ноября прошлого года.