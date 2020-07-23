Пытался выкрасть внука миллионера: появились резонансные детали про луцкого террориста

Появились резонансные подробности про Максима Кривоша

Максим Кривош в городе Дубно прослыл чудаком, который любит животных, но не людей

Максим Кривош, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка 21 июля, оказался человеком "сложной судьбы" и необычной биографии. Соседи рассказали, что он сильно избивал жену, но очень любил животных. А правоохранители сообщили, что луцкий террорист ранее пытался похитить сына миллионера.

Последние лет пять Кривош стал активным зоозащитником. Он даже поспособствовал, чтобы в городе Дубно Ровенской области, где он жил, перестали травить собак, говорится в сюжете ТСН.

Местные защитники животных хорошо отзываются про него и его деятельность. Он часто привозил животных на стерилизацию, а неподалеку от своего дома устроил кладбище для четверолапых.

Что необычно, мужчина очень не любил фотографироваться.

"Я хотела несколько раз его сфотографировать. Он сказал: "Я не хочу", - говорит ровенская зоозащитница Алла Лосик.

Соседи по даче тоже хорошо отзываются про Кривоша. Говорят, всегда был приветлив, кормил собак и помогал лечить кота.

В то же время соседи по многоквартирному дому в Дубно рассказывают, что он избивал жену и женщина его очень боялась.

"Таня очень хорошая, но она его боялась, он же ее бил. Он ее так избил, что выбил нижнюю челюсть", - рассказывает соседка Татьяна Минязева.

А в правоохранительных органах рассказали, что еще до того, как Кривош стал зоозащитником, он вместе с сообщниками пытался выкрасть 12-летнего внука местного миллионера. Скорее всего, ради выкупа. Но тогда ребенку удалось вырваться и убежать.

Появились резонансные детали про Максима Кривоша (видео: ТСН)

Максим Кривош родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации. Его отец, Степан Максимович, был видным ученым и изобретателем. Мать Кривоша погибла в ДТП в 2013 году. Также у него есть сын, который говорит, что отношения у них более или менее нормальные.

А родной брат Кривоша также сидел в тюрьме. Сам же "луцкий террорист" провел в местах лишения свободы 10 лет из 44-х лет своей жизни. В его "послужном списке" разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение оружия.

Напомним, что утром 21 июля в полицию позвонил мужчина, который представился Максимом Плохим, и сообщил, что удерживает в автобусе "Берестечко - Красниловка" заложников. Он угрожал, что всех взорвет, если не выполнят его требования: топ-чиновники должны были назвать себя "террористами в законе", а Владимир Зеленский порекомендовать фильм "Земляне".

Когда президент записал короткий ролик с рекомендацией фильма, Кривош сдался и заложников отпустил. Вскоре видео с Зеленским было удалено.