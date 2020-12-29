Суд продлил арест "луцкого террориста" до февраля

Фото: Максим Кривош (скрин видео ТРК Аверс)

"Луцкому террористу" Максиму Кривошу продлили срок действия меры пресечения. Он пробудет под стражей до 2 февраля.

Соответствующее решение принял судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Игорь Ясельский во вторник, 29 декабря.

Кривоша подозревают в захвате заложников, террористическом акте, покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращение с оружием и взрывными устройствами (ч.2 ст.147, ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.1 и 2 ст. 263, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Максим Кривош утром 21 июля в Луцке захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Его удалось задержать около 22:00. Все захваченные граждане были освобождены.

Ранее сообщалось, что "луцкий террорист" до захвата автобуса с заложниками уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил Кривоша в психиатрическую больницу. У него обнаружили определенные расстройства психики.