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В МВД объяснили, почему луцкого террориста не обезвредили снайперы

Украина, Луцк, Понедельник 27 июля 2020 01:38
В МВД объяснили, почему луцкого террориста не обезвредили снайперы
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Кривош хорошо подготовился для захвата заложников

Для нейтрализации Максима Кривоша, который захватывал в Луцке автобус с людьми, использовать снайперов не было возможности. Он "очень грамотно" подготовился к теракту и специально выбрал тот пассажирский транспорт, в котором есть шторки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Замглавы МВД обратил также внимание, что заложников Кривош посадил возле окон, а сам не показывался.

"Все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться опять-таки для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации - то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, я считаю, это успех", - объяснил Геращенко.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина сообщил о захвате автобуса с пассажирами. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт с захватом заложников. Террористом оказался местный житель Максим Кривош.

Заложников освободили после того, как президент выполнил требование луцкого террориста.

Ранее сообщалось, что террорист, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

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