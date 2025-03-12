Де зараз діти Саакашвілі і чим вони займаються

Особисте життя Міхеіла Саакашвілі

У 1993 році політик познайомився зі Сандрою Рулофс зі Нідерландів під час його перебування у Страсбурзі. Між ними виникли романтичні почуття, які з часом призвели до шлюбу.

Сандра працювала в Червоному Хресті та брала участь у гуманітарних місіях, зокрема в Кутаїсі. Вона стала для Саакашвілі надійною підтримкою та цінним радником, допомагаючи йому під час виборчої кампанії. Cаакашвілі з дружиною і молодшим сином (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Крім того, Рулофс заснувала Фонд Сохо - благодійну організацію, яка надає допомогу дітям, біженцям, одиноким пенсіонерам та багатодітним сім’ям.

Пара виховала двох синів: Едуарда, який народився в 1995 році, та Ніколаза, який з'явився на світ у 2005 році. Дружина Cаакашвілі із синами (фото: facebook/Eduard Saakashvili)

Торік Ніколаз, хрещеним батьком якого є колишній президент України Віктор Ющенко, закінчив школу в Тбілісі.

Як розповідав політв’язень у грудні 2024-го, юнак наразі перебуває "в одній далекій азійській країні" і вивчає там мову.

"Він майже рік працював кур'єром Bolt у Тбілісі, а перед поверненням в Азію 2 місяці ходив пішки по Грузії. (Автостопом їздив лише 3-4 рази)", - писав гордий батько на своїй сторінці у Facebook. Cаакашвілі з дружиною і синами (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Едуард, старший син Саакашвілі, здобув магістерський ступінь у галузі штучного інтелекту в Утрехтському університеті в Нідерландах.

Кілька років тому, під час інтерв'ю, він висловив занепокоєння щодо погіршення здоров'я батька та поділився подробицями про звинувачення, які були висунуті проти нього. Син Саакашвілі Едуард з дружиною (фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

У жовтні 2021 року стало відомо про роман між Саакашвілі та українською народною депутаткою Єлизаветою Ясько.

Офіційна дружина політика тоді заявила, що нічого не знає про стосунки чоловіка, проте в медіа не з’являлися новини про їхнє розлучення. Саакашвілі і Єлизавета Ясько (фото: instagram.com/saakashvilim)

У 2023-му Міхеіл Саакашвілі надіслав листа головній редакторці "Української правди" Севгіль Мусаєвій, в якому поділився своїм ставленням до України.

Він наголосив, що Україна є важливою частиною його життя і боротьби. Також він зізнався, що має маленьку доньку, на ім'я Жасмін, яку ще не мав змоги побачити або взяти на руки.

Ймовірно, дівчинка народилася від Єлизавети Ясько, яка в червні 2023 року оголосила, що стала мамою. Проте фото дитини в публічному доступі немає.

Того ж року стало відомо, що колишній президент Грузії має ще одну позашлюбну доньку, на ім'я Еліс-Марія, яку народила грузинська співачка Софо Ніжарадзе.

Софо стала відома після того, як у 2010 році представляла Грузію на конкурсі "Євробачення" в Норвегії.

Софо Ніжарадзе з донькою (фото: instagram.com/sofianizharadze)

Що відомо про справу Саакашвілі

Третього президента Грузії затримали в жовтні 2021 року. Його звинуватили в "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів". За це політика засудили до шести років ув'язнення.

У липні 2023 року стало відомо, що стан Саакашвілі критичний. Він особисто написав листа українській журналістці, в якому звинуватив російського президента Володимира Путіна в спробах знищити його.

Міхеіл, який утримується під вартою з 2021 року, раніше заперечував усі звинувачення і називав їх політично мотивованим переслідуванням. Міхеіл Саакашвілі (фото: instagram.com/saakashvilim)

У грудні 2023 року мати політика, Гіулі Аласанія, заявила, що її сина отруїли миш'яком і ртуттю у в'язниці.

12 березня 2025 року Тбіліський міський суд ухвалив вирок для Саакашвілі, засудивши його до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату понад 3,2 мільйона доларів державних коштів.

Розгляд цієї справи стосувався обвинувачень, висунутих ще у 2014 році, відомих як "справа піджаків". Обвинувачення стверджували, що Саакашвілі використовував державні кошти для особистих витрат, включаючи купівлю одягу, оплату навчання сина, косметичні процедури, оренду дорогих автомобілів і літака, а також придбання наручних годинників.

Вирок оголосив суддя Бадрі Кочламазашвілі. Суд також визнав винним Теймураза Джанашію, колишнього начальника охорони Саакашвілі, але той отримав лише штраф у розмірі 3 тисячі ларі (приблизно 42 тисячі гривень).

Всього Тбіліський міський суд розглядає три справи проти політика: щодо розтрати державних коштів, розгону протесту 7 листопада 2007 року та незаконного перетину кордону.

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