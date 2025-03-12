Где сейчас дети Саакашвили и чем они занимаются

Личная жизнь Михаила Саакашвили

В 1993 году политик познакомился с Сандрой Рулофс из Нидерландов во время его пребывания в Страсбурге. Между ними возникли романтические чувства, которые со временем привели к браку.

Сандра работала в Красном Кресте и участвовала в гуманитарных миссиях, в частности в Кутаиси. Она стала для Саакашвили надежной поддержкой и ценным советником, помогая ему во время избирательной кампании. Саакашвили с женой и младшим сыном (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Кроме того, Рулофс основала Фонд Сохо - благотворительную организацию, которая оказывает помощь детям, беженцам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

Пара воспитала двух сыновей: Эдуарда, который родился в 1995 году, и Николаза, который появился на свет в 2005 году. Жена Саакашвили с сыновьями (фото: facebook/Eduard Saakashvili)

В прошлом году Николаз, крестным отцом которого является бывший президент Украины Виктор Ющенко, окончил школу в Тбилиси.

Как рассказывал политзаключенный в декабре 2024-го, юноша сейчас находится "в одной далекой азиатской стране" и изучает там язык.

"Он почти год работал курьером Bolt в Тбилиси, а перед возвращением в Азию 2 месяца ходил пешком по Грузии (автостопом ездил только 3-4 раза)", - писал гордый отец на своей странице в Facebook. Саакашвили с женой и сыновьями (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Эдуард, старший сын Саакашвили, получил магистерскую степень в области искусственного интеллекта в Утрехтском университете в Нидерландах.

Несколько лет назад, во время интервью, он выразил обеспокоенность относительно ухудшения здоровья отца и поделился подробностями об обвинениях, которые были выдвинуты против него. Сын Саакашвили Эдуард с женой (фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

В октябре 2021 года стало известно о романе между Саакашвили и украинским народным депутатом Елизаветой Ясько.

Официальная жена политика тогда заявила, что ничего не знает об отношениях мужа, однако в медиа не появлялись новости об их разводе. Саакашвили и Елизавета Ясько (фото: instagram.com/saakashvilim)

В 2023-м Михаил Саакашвили направил письмо главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, в котором поделился своим отношением к Украине.

Он отметил, что Украина является важной частью его жизни и борьбы. Также он признался, что имеет маленькую дочь, по имени Жасмин, которую еще не имел возможности увидеть или взять на руки.

Вероятно, девочка родилась от Елизаветы Ясько, которая в июне 2023 года объявила, что стала мамой. Однако фото ребенка в публичном доступе нет.

В том же году стало известно, что бывший президент Грузии имеет еще одну внебрачную дочь, по имени Элис-Мария, которую родила грузинская певица Софо Нижарадзе.

Софо стала известна после того, как в 2010 году представляла Грузию на конкурсе "Евровидение" в Норвегии.

Софо Нижарадзе с дочерью (фото: instagram.com/sofianizharadze)

Что известно о деле Саакашвили

Третьего президента Грузии задержали в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов". За это политика приговорили к шести годам заключения.

В июле 2023 года стало известно, что состояние Саакашвили критическое. Он лично написал письмо украинской журналистке, в котором обвинил российского президента Владимира Путина в попытках уничтожить его.

Михаил, который содержится под стражей с 2021 года, ранее отрицал все обвинения и называл их политически мотивированным преследованием. Михаил Саакашвили (фото: instagram.com/saakashvilim)

В декабре 2023 года мать политика, Гиули Аласания, заявила, что ее сына отравили мышьяком и ртутью в тюрьме.

12 марта 2025 года Тбилисский городской суд вынес приговор для Саакашвили, приговорив его к девяти годам заключения по делу о растрате более 3,2 миллиона долларов государственных средств.

Рассмотрение этого дела касалось обвинений, выдвинутых еще в 2014 году, известных как "дело пиджаков". Обвинения утверждали, что Саакашвили использовал государственные средства для личных расходов, включая покупку одежды, оплату обучения сына, косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и самолета, а также приобретение наручных часов.

Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Суд также признал виновным Теймураза Джанашию, бывшего начальника охраны Саакашвили, но тот получил лишь штраф в размере 3 тысячи лари (примерно 42 тысячи гривен).

Всего Тбилисский городской суд рассматривает три дела против политика: о растрате государственных средств, разгоне протеста 7 ноября 2007 года и незаконном пересечении границы.

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