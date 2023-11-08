ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив лікування Саакашвілі з президентом Грузії

Середа 08 листопада 2023 19:16
UA EN RU
Зеленський обговорив лікування Саакашвілі з президентом Грузії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 листопада, обговорив із його грузинською колегою Саломе Зурабішвілі належне лікування Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.

"Провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський отримав привітання від неї та сам привітав дружній грузинський народ із позитивним оцінюванням Єврокомісією спільних зусиль на шляху до Європейського союзу.

"Окремо подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті. Та поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування", - додав президент.

Стан здоров'я Саакашвілі

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні в онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла на килим. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.

Нещодавно група фахівців та експертів здійснила черговий візит до клініки "Вівамед" з метою оцінити стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Єврокомісія Грузія Евросоюз Міхеіл Саакашвілі
NEWS
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
Опубліковано доповідь ЄС щодо України: ключові висновки та чи є ще умови для вступу
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки