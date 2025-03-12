"Справа піджаків": Саакашвілі засудили до 9 років в'язниці

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі засудили до дев'яти років тюрми у так званій "справі про піджаки". Його визнали винним у розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Эхо Кавказа ".

Згідно з рішенням судді ексначальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями. Його оштрафували на 300 тисяч ларі (108 тисяч доларів).

Саакашвілі й Джанашія раніше відкидали звинувачення й заявляли, що вони мають політичний характер.

Сьогодні ж Саакашвілі відбуває шестирічній термін. Проти нього раніше було ухвалено два вироки щодо справ про:

помилування вбивць Сандро Гіргвліані;

побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін обчислюється з моменту затримання експрезидента - 1 жовтня 2021-го. Зокрема проти нього тривають судові процеси щодо подій 7 листопада 2007-го й незаконного перетину кордону.