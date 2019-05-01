Дайте ему шанс: реакция сети на новое заявление Зеленского

Заявление Зеленского было неоднозначно воспринято пользователями сети
Владимир Зеленский поблагодарил всех за поддержку на выборах и объявил конкурс на должность спикера президента. Кроме того, украинский государственный и политический деятель пообещал украинцам трудиться и делать все возможное для процветания Украины.
Пользователи восприняли неоднозначно заявление Зеленского, однако и поддавать жесткой критике не стали:
Реакция сети на новое заявление Зеленского (скриншот: facebook.com/rbc.ua)
Реакция сети на новое заявление Зеленского (скриншот: facebook.com/rbc.ua)
Реакция сети на новое заявление Зеленского (скриншот: facebook.com/rbc.ua)
Ранее сеть высказала свое мнение о встрече Зеленского с Епифанием, которая состоялась 30 апреля.
Стоит отметить, что по результатам подсчета 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Возможной датой инаугурации Зеленского будет 28 мая.