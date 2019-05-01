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Дайте ему шанс: реакция сети на новое заявление Зеленского

STYLERВыборы 2019    01.05.2019 - 12:34
Дайте ему шанс: реакция сети на новое заявление Зеленского
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Заявление Зеленского было неоднозначно воспринято пользователями сети

Владимир Зеленский поблагодарил всех за поддержку на выборах и объявил конкурс на должность спикера президента. Кроме того, украинский государственный и политический деятель пообещал украинцам трудиться и делать все возможное для процветания Украины.

Пользователи восприняли неоднозначно заявление Зеленского, однако и поддавать жесткой критике не стали:

Дайте ему шанс: реакция сети на новое заявление Зеленского

Реакция сети на новое заявление Зеленского (скриншот: facebook.com/rbc.ua)

  • Какой ужас. 
  • Что он чудит? Может уже хватит писать и показывать белиберду? Мы еще в своем уме.
  • Откуда у вас берётся столько желчи ? Человек ещё не успел ничего сделать, откуда вам известно, что у него ничего не получится ?
  • А, по-моему, правильно и мудро поступает.
  • Хуже уже не будет. Дайте ему шанс.

Дайте ему шанс: реакция сети на новое заявление Зеленского

Реакция сети на новое заявление Зеленского (скриншот: facebook.com/rbc.ua)

  • Надеюсь, "Квартал 95" теперь будет нам рассказывать про все ошибки нового президента, по честному, как рассказывали про Порошенко. А мы и дальше будем смеяться.
  • Люди, хватит унижать друг друга! Имейте уважение и примите, что имеете!
  • Не понимаю, за какие заслуги народ Украины избрал Зе президентом?
  • Ему нужно для начала выучить украинский.

Дайте ему шанс: реакция сети на новое заявление Зеленского

Реакция сети на новое заявление Зеленского (скриншот: facebook.com/rbc.ua)

Ранее сеть высказала свое мнение о встрече Зеленского с Епифанием, которая состоялась 30 апреля.

Стоит отметить, что по результатам подсчета 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Возможной датой инаугурации Зеленского будет 28 мая.

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