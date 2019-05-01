Дайте йому шанс: реакція мережі на нову заяву Зеленського

Заява Зеленського була неоднозначно сприйнята користувачами мережі
Володимир Зеленський подякував усім за підтримку на виборах і оголосив конкурс на посаду спікера президента. Крім того, український державний та політичний діяч пообіцяв українцям працювати і робити все можливе для процвітання України.
Користувачі сприйняли неоднозначно заяву Зеленського, однак й піддавати жорсткій критиці не стали:
Реакція мережі на нову заяву Зеленського (скріншот: facebook.com/rbc.ua)
Реакція мережі на нову заяву Зеленського (скріншот: facebook.com/rbc.ua)
Реакція мережі на нову заяву Зеленського (скріншот: facebook.com/rbc.ua)
Раніше мережа висловила свою думку про зустріч Зеленського з Єпіфанієм, яка відбулася 30 квітня.
Варто відзначити, що за результатами підрахунку 100% протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Можливою датою інавгурації Зеленського буде 28 травня.