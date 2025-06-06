Дакота Джонсон і Кріс Мартін більше не разом: що зруйнувало 8 років кохання
Після 8 років стосунків зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та соліст Coldplay Кріс Мартін розірвали стосунки остаточно.
Що відомо про кохання пари та чому вони вирішили розійтися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія непростого кохання
Пара почала зустрічатися у 2017 році. Своє кохання вони ретельного оберігали від уваги публіки, рідко з'являючись разом та коментуючи свої стосунки.
У 2020-му стало відомо про їхні наміри одружитися. Ця інформація отримала підтвердження минулого року, коли джерела повідомили, що пара "заручена багато років"
Кріс та Дакота мають 13-річну різницю у віці, тож їхні стосунки протягом 8 років мали свої злети та падіння.
Різні графіки не додавали зиску коханню, проте вони намагалися балансувати.
Дакота була в гарних стосунках з дітьми 43-річного музиканта. Сину Мозесу та дочці Епл зараз 19 і 21 відповідно.
"Я люблю цих дітей, наче моє життя залежить від цього", - розповідала зірка у 2021-му.
Останній раз пару бачили разом у травні 2025 року в Малібу.
UPDATED:— Dakota Johnson Fans (@LifeDJohnson) May 21, 2025
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Що відомо про розставання Дакоти та Кріси
Після 8 років разом та можливих заручин знаменитості вирішили остаточно розійтися. Це вже вдруге стає відомо про їхній розрив.
Минулого року представник акторки спростовував чутки про проблеми в стосунках, сказавши, що вони "щасливі разом".
Проте, схоже, їхні шляхи таки розійшлися. За словами інсайдерів, цього разу вже остаточно. Самі колишні поки цю тему не коментували.
Дакота Джонсон (фото: Getty Images)
Що відомо про причини розставання
Джерела зазначають, що останнім часом між ними були розбіжності щодо життєвих цілей. Різні дрібниці з часом накопичилися й призвели до розриву.
Далася взнаки й різниця у віці. Кріс нібито більше не хоче дітей, тоді як Дакота думала про материнство. Це створювало напругу.
Також повідомляється, що Джонсон складно переживає розрив.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, DailyMail, The Sun.