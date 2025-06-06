Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе: что разрушило 8 лет любви
После 8 лет отношений звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и солист Coldplay Крис Мартин разорвали отношения окончательно.
Что известно о любви пары и почему они решили разойтись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История непростой любви
Пара начала встречаться в 2017 году. Свою любовь они тщательного оберегали от внимания публики, редко появляясь вместе и комментируя свои отношения.
В 2020-м стало известно об их намерениях пожениться. Эта информация получила подтверждение в прошлом году, когда источники сообщили, что пара "помолвлена много лет"
Крис и Дакота имеют 13-летнюю разницу в возрасте, поэтому их отношения в течение 8 лет имели свои взлеты и падения.
Различные графики не добавляли выгоды любви, однако они пытались балансировать.
Дакота была в хороших отношениях с детьми 43-летнего музыканта. Сыну Мозесу и дочери Эпл сейчас 19 и 21 соответственно.
"Я люблю этих детей, как будто моя жизнь зависит от этого", - рассказывала звезда в 2021-м.
Последний раз пару видели вместе в мае 2025 года в Малибу.
— Dakota Johnson Fans (@LifeDJohnson) May 21, 2025
: https://t.co/xwN67Tjhc6 pic.twitter.com/vFDHGlvid1
Что известно о расставании Дакоты и Крисы
После 8 лет вместе и возможной помолвки знаменитости решили окончательно разойтись. Это уже второй раз становится известно об их разрыве.
В прошлом году представитель актрисы опровергал слухи о проблемах в отношениях, сказав, что они "счастливы вместе".
Однако, похоже, их пути таки разошлись. По словам инсайдеров, на этот раз уже окончательно. Сами бывшие пока эту тему не комментировали.
Дакота Джонсон (фото: Getty Images)
Что известно о причинах расставания
Источники отмечают, что в последнее время между ними были разногласия относительно жизненных целей. Различные мелочи со временем накопились и привели к разрыву.
Сказалась и разница в возрасте. Крис якобы больше не хочет детей, тогда как Дакота думала о материнстве. Это создавало напряжение.
Также сообщается, что Джонсон сложно переживает разрыв.
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При написании материала были использованы следующие источники: People, DailyMail, The Sun.