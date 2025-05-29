"Неважлива подія". Бред Пітт уперше прокоментував розлучення з Джолі
Бред Пітт вперше за тривалий час висловився про своє гучне розлучення з Анджеліною Джолі.
Він поділився ставленням до уваги преси, особистого життя та нових стосунків. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю GQ.
У грудні минулого року після восьмирічної судової тяганини колишнє голлівудське подружжя нарешті розірвало стосунки офіційно. Актор уперше прокоментував цю подію.
Він зізнався, що не вважає фіналізацію розлучення з Джолі чимось визначним.
"Я не думаю, що це була настільки важлива подія. Просто щось, що здійснилося. Юридично", - сказав він.
Пітт про розлучення з Джолі (фото: Getty Images)
Він не оминув тему постійної уваги до його особистого життя.
"Моє особисте життя завжди в новинах. Протягом 30 років. Або якась його версія, скажімо так", - пояснив актор.
Коментуючи свою головну роль у "Формула 1", Бред наголосив, що не обирав цей фільм для втечі від реальності.
Надмірну увагу ЗМІ до свого особистого життя він порівняв з набридливою мухою, яка дзижчить навколо, поки робиш те, що любиш.
"Отже, це завжди було чимось на кшталт надокучливого висмоктування часу... Моє життя досить стримане. З моїми друзями, з моїми коханими, з моєю сім'єю, з моїм знанням того, хто я є, я відчуваю себе досить тепло і безпечно, це, знаєте, як муха, яка дзижчить навколо", - сказав він.
Бред Пітт про увагу до особистого життя (фото: Getty Images)
Крім того, актор прокоментував свої нові стосунки з Інес де Рамон. Вперше пара з'явилася разом на публіці у 2024 році на Гран-прі перегонах Великої Британії. Пітт заперечив, що їхня спільна поява була продуманою піар-стратегією.
"Це не було розраховано. Якщо жити з такими розрахунками - це може бути виснажливо. Ні, життя просто розвивається. Стосунки розвиваються", - пояснив він.
Що відомо про розлучення Пітта та Джолі
Актори були разом з 2004 року, а офіційно одружилися через 10. Проте вже у 2016-му оголосили про розлучення.
Анджеліна також звинувачувала колишнього в зловживанні алкоголем та застосуванні сили щодо дітей.
Протягом 8 років в межах судових процесів вони вели боротьбу за опіку над дітьми та спільне майно, зокрема за шато Мираваль у Франції.
У грудні 2024 року вони нарешті остаточно підписали папери про розлучення.
Відомо, що у Бреда непрості стосунки з дітьми. Багато хто з них не хотів спілкуватися з батьком на тлі розлучення.
Актор продовжив свою кар'єру і скоро на екрани виходить його новий фільм "Формула 1", де він зіграв гонщина.
Він також з 2022 року перебуває у стосунках з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.
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