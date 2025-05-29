"Неважлива подія". Бред Пітт уперше прокоментував розлучення з Джолі

Бред Пітт вперше за тривалий час висловився про своє гучне розлучення з Анджеліною Джолі.

Він поділився ставленням до уваги преси, особистого життя та нових стосунків. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю GQ .

У грудні минулого року після восьмирічної судової тяганини колишнє голлівудське подружжя нарешті розірвало стосунки офіційно. Актор уперше прокоментував цю подію.

Він зізнався, що не вважає фіналізацію розлучення з Джолі чимось визначним.

"Я не думаю, що це була настільки важлива подія. Просто щось, що здійснилося. Юридично", - сказав він.

Пітт про розлучення з Джолі (фото: Getty Images)

Він не оминув тему постійної уваги до його особистого життя.

"Моє особисте життя завжди в новинах. Протягом 30 років. Або якась його версія, скажімо так", - пояснив актор.

Коментуючи свою головну роль у "Формула 1", Бред наголосив, що не обирав цей фільм для втечі від реальності.

Надмірну увагу ЗМІ до свого особистого життя він порівняв з набридливою мухою, яка дзижчить навколо, поки робиш те, що любиш.

"Отже, це завжди було чимось на кшталт надокучливого висмоктування часу... Моє життя досить стримане. З моїми друзями, з моїми коханими, з моєю сім'єю, з моїм знанням того, хто я є, я відчуваю себе досить тепло і безпечно, це, знаєте, як муха, яка дзижчить навколо", - сказав він.

Бред Пітт про увагу до особистого життя (фото: Getty Images)

Крім того, актор прокоментував свої нові стосунки з Інес де Рамон. Вперше пара з'явилася разом на публіці у 2024 році на Гран-прі перегонах Великої Британії. Пітт заперечив, що їхня спільна поява була продуманою піар-стратегією.

"Це не було розраховано. Якщо жити з такими розрахунками - це може бути виснажливо. Ні, життя просто розвивається. Стосунки розвиваються", - пояснив він.

Що відомо про розлучення Пітта та Джолі

Актори були разом з 2004 року, а офіційно одружилися через 10. Проте вже у 2016-му оголосили про розлучення.

Анджеліна також звинувачувала колишнього в зловживанні алкоголем та застосуванні сили щодо дітей.

Протягом 8 років в межах судових процесів вони вели боротьбу за опіку над дітьми та спільне майно, зокрема за шато Мираваль у Франції.

У грудні 2024 року вони нарешті остаточно підписали папери про розлучення.

Відомо, що у Бреда непрості стосунки з дітьми. Багато хто з них не хотів спілкуватися з батьком на тлі розлучення.

Актор продовжив свою кар'єру і скоро на екрани виходить його новий фільм "Формула 1", де він зіграв гонщина.

Він також з 2022 року перебуває у стосунках з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.