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Coldplay на одной сцене с Вакарчуком исполнили "Обійми": трогательное видео до мурашек

Coldplay на одной сцене с Вакарчуком исполнили "Обійми"
Автор: Светлана Мащенко

Две легенды - британцы Coldplay и лидер Океана Ельзи Святослав Вакарчук сошлись на одной сцене в Брюсселе, чтобы исполнить уже мировой хит "Обійми".

Смотрите в материале Styler щемящее видео, пробирающее до мурашек.

"Війна триває. Ми її переможемо, а після разом побудуємо новий, мирний світ", - сказал Вакарчук перед выступлением.

Состоялось совместное выступление 9 августа во время концерта Coldplay в столице Бельгии на стадионе King Baudouin Stadium.

К британским музыкантам присоединился Святослав Вакарчук, который под гитарный аккомпанемент лидера Coldplay Криса Мартина исполнил свой лирический трек "Обійми".

Отметим, что во время концерта в Брюсселе солист группы Крис Мартин вышел на сцену с сине-желтыми лентами на запястье.

А вот месяц назад, британский коллектив во время выступления в Варшаве исполнил тот самый хит вместе с парнем, "которого они встретили на набережной Вислы".

Отметим, что мировые звезды постоянно поддерживают украинцев во времена войны, которую развязала против нас РФ. В частности, недавно в Киев приехала британская звезда Джессика Честейн.

Ранее поддержать украинцев приезжали Шон Пенн, Бен Стиллер и Анджелина Джоли.

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Святослав ВакарчукColdplay