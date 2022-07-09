ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Легендарная группа Coldplay исполнила песню Океана Ельзи: видео пробирает до мурашек

Новина українською →
Варшава, Суббота 09 июля 2022 09:09
Легендарная группа Coldplay исполнила песню Океана Ельзи: видео пробирает до мурашек Coldplay проникновенно спели песню Океана Ельзи (Кадр из видео)
Автор: Людмила Жукова

В Варшаве британская группа Coldplay исполнила песню украинского коллектива Океан Ельзи. Рокеры спели композицию "Обійми".

Видео с этим пробирающим до мурашек исполнением опубликовал в Facebook комик и музыкант Иван Марунич.

По словам Марунича, британцы также исполнили украинский хит с парнем, которого встретили на набережной Вислы.

"Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" Океана Ельзи вместе с молодым человеком, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем...", - подписал ролик Марунич.

Чем известны Coldplay

Coldplay — британская рок-группа. Они начали свою карьеру в 1996 году, настоящего успеха в мире Coldplay добились в 2000 году, после выхода их второго сингла "Yellow" из альбома Parachutes, ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В Варшаве музыканты находились в рамках своего гастрольного тура.

Как мы ранее писали, лидер культовой группы U2 Боно спел для украинцев в метро Киева.

Также мы сообщали, что Украину посетила голливудская актриса Анджелина Джоли. Звезда просто посетила львовское кафе, а потом встречалась с украинскими детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Океан Ельзи
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь