Легендарная группа Coldplay исполнила песню Океана Ельзи: видео пробирает до мурашек

Видео с этим пробирающим до мурашек исполнением опубликовал в Facebook комик и музыкант Иван Марунич.

По словам Марунича, британцы также исполнили украинский хит с парнем, которого встретили на набережной Вислы.

"Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" Океана Ельзи вместе с молодым человеком, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем...", - подписал ролик Марунич.

Чем известны Coldplay

Coldplay — британская рок-группа. Они начали свою карьеру в 1996 году, настоящего успеха в мире Coldplay добились в 2000 году, после выхода их второго сингла "Yellow" из альбома Parachutes, ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В Варшаве музыканты находились в рамках своего гастрольного тура.