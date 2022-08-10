Coldplay на одной сцене с Вакарчуком исполнили "Обійми": трогательное видео до мурашек
Две легенды - британцы Coldplay и лидер Океана Ельзи Святослав Вакарчук сошлись на одной сцене в Брюсселе, чтобы исполнить уже мировой хит "Обійми".
Смотрите в материале Styler щемящее видео, пробирающее до мурашек.
"Війна триває. Ми її переможемо, а після разом побудуємо новий, мирний світ", - сказал Вакарчук перед выступлением.
Состоялось совместное выступление 9 августа во время концерта Coldplay в столице Бельгии на стадионе King Baudouin Stadium.
К британским музыкантам присоединился Святослав Вакарчук, который под гитарный аккомпанемент лидера Coldplay Криса Мартина исполнил свой лирический трек "Обійми".
Отметим, что во время концерта в Брюсселе солист группы Крис Мартин вышел на сцену с сине-желтыми лентами на запястье.
А вот месяц назад, британский коллектив во время выступления в Варшаве исполнил тот самый хит вместе с парнем, "которого они встретили на набережной Вислы".
Отметим, что мировые звезды постоянно поддерживают украинцев во времена войны, которую развязала против нас РФ. В частности, недавно в Киев приехала британская звезда Джессика Честейн.
Ранее поддержать украинцев приезжали Шон Пенн, Бен Стиллер и Анджелина Джоли.