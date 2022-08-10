Coldplay на одной сцене с Вакарчуком исполнили "Обійми": трогательное видео до мурашек

"Війна триває. Ми її переможемо, а після разом побудуємо новий, мирний світ", - сказал Вакарчук перед выступлением.

Состоялось совместное выступление 9 августа во время концерта Coldplay в столице Бельгии на стадионе King Baudouin Stadium.

К британским музыкантам присоединился Святослав Вакарчук, который под гитарный аккомпанемент лидера Coldplay Криса Мартина исполнил свой лирический трек "Обійми".

Отметим, что во время концерта в Брюсселе солист группы Крис Мартин вышел на сцену с сине-желтыми лентами на запястье.

А вот месяц назад, британский коллектив во время выступления в Варшаве исполнил тот самый хит вместе с парнем, "которого они встретили на набережной Вислы".