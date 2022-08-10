Coldplay на одній сцені з Вакарчуком виконали "Обійми": щемливе відео до мурашок
Дві легенди - британці Coldplay та лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук зійшлися на одній сцені в Брюсселі, щоб виконати вже світовий хіт "Обійми".
Дивіться в матеріалі Styler щемливе відео, що пробирає до мурашок.
"Війна триває. Ми її переможемо, а після разом побудуємо новий, мирний світ", - сказав Вакарчук перед виступом.
Відбувся спільний виступ 9 серпня під час концерту Coldplay у столиці Бельгії на стадіоні King Baudouin Stadium.
До британських музикантів приєднався Святослав Вакарчук, який під гітарний акомпанемент лідера Coldplay Кріса Мартіна виконав свій ліричний трек "Обійми".
Зазначимо, що під час концерту у Брюсселі соліст гурту Кріс Мартін вийшов на сцену з синьо-жовтими стрічками на зап'ясті.
А от місяць тому, британський колектив під час виступу у Варшаві виконав той самий хіт разом з хлопцем, якого вони "зустріли на набережній Вісли".
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