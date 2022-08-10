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Coldplay на одній сцені з Вакарчуком виконали "Обійми": щемливе відео до мурашок

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Брюссель, Середа 10 серпня 2022 13:47
Coldplay на одній сцені з Вакарчуком виконали "Обійми": щемливе відео до мурашок Coldplay на одній сцені з Вакарчуком виконали "Обійми"
Автор: Світлана Мащенко

Дві легенди - британці Coldplay та лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук зійшлися на одній сцені в Брюсселі, щоб виконати вже світовий хіт "Обійми".

Дивіться в матеріалі Styler щемливе відео, що пробирає до мурашок.

"Війна триває. Ми її переможемо, а після разом побудуємо новий, мирний світ", - сказав Вакарчук перед виступом.

Відбувся спільний виступ 9 серпня під час концерту Coldplay у столиці Бельгії на стадіоні King Baudouin Stadium.

До британських музикантів приєднався Святослав Вакарчук, який під гітарний акомпанемент лідера Coldplay Кріса Мартіна виконав свій ліричний трек "Обійми".

Зазначимо, що під час концерту у Брюсселі соліст гурту Кріс Мартін вийшов на сцену з синьо-жовтими стрічками на зап'ясті.

А от місяць тому, британський колектив під час виступу у Варшаві виконав той самий хіт разом з хлопцем, якого вони "зустріли на набережній Вісли".

Зазначимо, що світові зірки постійно підтримують українців у часи війни, яку розв'язала проти нас РФ. Зокрема, нещодавно до Києва завітала британська зірка Джесіка Честейн.

Раніше підтримати українців приїжджали Шон Пенн, Бен Стіллер і Анджеліна Джолі.

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Святослав Вакарчук Coldplay
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