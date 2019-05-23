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Чувствовала себя униженной: экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта

STYLERТелешоу    23.05.2019 - 11:33
Чувствовала себя униженной: экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта
Фото: коллаж РБК-Украина

София призналась, что участие в проекте закалило ее характер

Участница шоу Холотяк София, которая покинула реалити после 11 выпуска после знакомства с родителями Никиты Добрынина, на котором довела его маму до слез, рассказала про участие в шоу и призналась, что уход из проекта стал для нее "ударом по голове". Об этом 22-летняя девушка рассказала в интервью "КП в Украине".

После окончания съемок София вернулась на учебу. Она отметила, что сильно переживала после ухода из Холостяка. 

"Больно, когда отказывают и ранят твои чувства", - рассказала она и после церемонии роз осталась на один день дольше в доме, где жили участницы. 

Комментируя слова Добрынина перед расставанием о том, что он не чувствует взаимопонимания между ними, София призналась, что это ее ранило.

Чувствовала себя униженной: экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта

Фото: instagram.com/holostyakstb

"Посмотрев несколько фрагментов из шоу, думаю: "Почему при мне ты один, а перед камерой совершенно другой". Это странно и неприятно", - сказала девушка.

Также София рассказала, что не смотрела последний выпуск со свои участием, так как ей стыдно из-за собственных шуток. В то же время она добавила, что отношение к Никите Добрынину у нее осталось положительное.

"Я понимаю, что я могла его где-то задеть. Я такой человек, который без стеба в близких отношениях не может обойтись", - говорит девушка.

Чувствовала себя униженной: экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта

Фото: instagram.com/holostyakstb

Встретиться с другими участниками реалити Холостяк уже после окончания ей бы хотелось, и никаких обид она не испытывает. Также София заявила, не собирается устраивать провокации на афтер-шоу.

Отметим, что девушка решила участвовать в проекте Холостяк, чтобы "принять себя", и сейчас София призналась, что стала увереннее.

"Хочу поблагодарить всех комментаторов, которые пишут обо мне всякую грязь. Это так закаляет... В начале было очень обидно, не хотелось выходить из дому. Я чувствовала себя униженной", - рассказала она.

Тет Никиты и Софии, который не вошел в эфир Холостяка (видео: instagram.com/holostyakstb)

Как сообщалось ранее, знакомство с родителями участниц шоу Холостяк в 10-м выпуске стало для Добрынина квестом.

Также мы писали о том, что певица Оля Полякова резко высказалась о шоу "Холостяк" и о главном герое, которого исполнительница считает не самым достойным мужчиной.  Добавим, что бывшая участница проекта шоу Холостяк Натали ответила на резкое заявление Поляковой

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