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Мама Добрынина расплакалась на шоу Холостяк: что произошло

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 22:44
Мама Добрынина расплакалась на шоу Холостяк: что произошло
Холостяк 9 Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин познакомил Софию со своими родителями

Холостяк 9 подходит к своему концу и впереди нас ждет финал нашумевшего проекта. В 11 выпуске шоу София довела маму Никиты Добрынина до слез.

Холостяк пригласил девушку, чтобы познакомить ее со своими родителями. При этом девушка очень опасалась этой встречи, поскольку боялась не понравится родственникам Добрынина.

Чтобы раскрепостить Софию, мама Холостяка рассказала о своем прошлом. При этом девушка задавала много вопросов и вела себя непринужденно.

"Для меня проект - большое испытание. Было интересно, как я буду себя чувствовать. Не знала, кем будет Холостяк, что меня будет здесь ждать", – заявила София.

Мама Добрынина расплакалась на шоу Холостяк: что произошло

София с мамой Никиты (фото: instagram.com/holostyakstb)

Но этот ответ не понравился маме Никиты. Женщина посчитала, что девушка пришла на проект не за тем, чтобы найти свою любовь. Дальше при личной беседе мама Добрынина задала Софии несколько вопросов о браке и детях.

София рассказала, что хотела бы иметь резвого сына, но в данный момент она не хочет иметь детей, поскольку ей всего лишь 22 года. Она также добавила, что в отношениях ведомая и послушает мужчину.

Маме Холостяка не понравилось, что девушка призналась в том, что она очень ревнивая.

"Для меня любовь, это когда хочется отдавать. Если рассматриваешь, что это бесконечно, ты должен решиться на этот шаг", – сказала София.

При этом ее слова растрогали маму Добрынина до слез, ведь она не ожидала такого мудрого ответа от юной девушки.

Мама Добрынина расплакалась на шоу Холостяк: что произошло

София растрогала Елену (фото: instagram.com/holostyakstb)

После разговора с мамой Никиты, с Софией поговорил и отец Холостяка. Девушка рассказала, что ее не беспокоит первый брак Добрынина. Она также отметила, что для нее очень важно, чтобы она могла себя обеспечивать самостоятельно, поскольку не хочет быть обузой.

Отец Никиты увидел в Софии самостоятельную девушку и он считает, что его сыну будет интересно с ней.

Напомним, что бывшая участница шоу Холостяк поделилась откровением и рассказала интересные факты о Добрынине.

Ранее сообщалось о том, что Никита Добрынин рассказал о своем разводе.

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