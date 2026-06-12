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Нова угода з МВФ: що буде з тарифами для населення найближчим часом

21:48 12.06.2026 Пт
2 хв
МВФ хоче, щоб Україна переглянула тарифи. Коли це станеться?
aimg Дмитро Левицький
Нова угода з МВФ: що буде з тарифами для населення найближчим часом Фото: що буде з тарифами в Україні після оновлення програми з МВФ (Getty Images)
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Україна повинна підготувати поетапне підвищення комунальних тарифів для населення. Такою є умова Міжнародного валютного фонду в новій програмі фінансування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МВФ та публікацію нардепа Ярослава Железняка.

Чому необхідні зміни

Як заявляють у МВФ, наявна система занижених комунальних тарифів (PSO) шкодить фінансовому стану державних енергокомпаній. Через це підприємствам бракує ресурсів на необхідні ремонти та інвестиції.

Щоб розв'язати цю проблему, українська влада за технічної підтримки МВФ має підготувати дорожню карту поступового переходу до вільного енергетичного ринку.

Додатковою умовою для стійкості сектору є посилення незалежності національного енергетичного регулятора (НКРЕКП).

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Коли ціни зростуть

Перед тим як змінювати вартість послуг, уряд має розробити та впровадити надійні механізми соціальної підтримки для родин, яким буде складно сплачувати нові суми.

Лише після запуску такого захисту тарифи почнуть поступово коригувати. Це дозволить стабілізувати енергетичну галузь та залучити гроші на її розвиток, вважає МВФ.

Які ціни на комуналку сьогодні

На сьогодні в Україні зафіксовані ціни на газ та світло для населення.

  • Електроенергія: 4,32 грн/кВт∙год.
  • Газ ("Нафтогаз"): 7,96 грн/куб.м.

Україна та МВФ переглянули програму фінансування

Ввечері 12 червня у МВФ повідомили про перегляд програми фінансування України, попри виконання не всіх попередніх умов. Далі нову програму має затвердити Виконавча рада МВФ.

Оновлена програма передбачає виконання Україною цілої низки реформ. Крім підготовки до перегляду тарифів, українська влада повинна все ж ухвалити податок на посилки з-за кордону. Детальніше про умови - читайте за посиланням.

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