Холостяк 9: знакомство с родителями девушек стало для Добрынина квестом

Никита Добрынин (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин рассказал о своих планах на жизнь

Холостяк Никита Добрынин, который в девятом выпуске популярного реалити шоу довел одну из участниц до слез и она покинула проект, в новом выпуске отправился знакомиться с родными Лили, Марины, Софии и Дарьи.

Никита знакомился с семьями девушек, узнавал их ближе, а также рассказывал многое о себе и своих планах на жизнь.

В 10 выпуске Холостяк Никита для знакомства с родителями Лили отправлся в Днепр. Родные девушки пытались создать непринужденную атмосферу и обильно сыпали шутками. Причем объектом их юмора стала сама Лиля. Так, Никите рассказали о ее неряшливости и сдержанности в проявлении чувств. Создавалось впечатление, что родители девушки "отталкивали" Добрынина от мысли строить с ней отношения.

Холостяк познакомился с родителями Лили (фото: instagram.com/holostyakstb)

Чтобы познакомиться с родными Марины, молодые люди приехали на ее малую родину - в Кролевец под Сумами. Родители девушки рассказали о ее постоянной занятости на работе, что мешает ей устроить собственную личную жизнь.

Никита Добрынин в гостях у родных Марины (фото: instagram.com/holostyakstb)

Сама же Марина задумалась, познакомить ли Никиту со своим сыном.

На встрече с родителями Софии холостяку рассказывали пикантные истории из детства девушки, и сама участница проекта просто заливалась краской.

Холостяк общается с родными Софии (фото: instagram.com/holostyakstb)

Но вот в случае с родными Даши несладно пришлось самому Никите - родители девушки решили устроить ему настоящие испытания чтобы понять, достоин ли он их дочери. Такой квест стал для Холостяка настоящим сюрпризом.

Видео: instagram.com/holostyakstb

Как сообщалось ранее, участница 9 сезона шоу Холостяк харьковчанка Натали, которая стала одной из самых эмоциональных участниц шоу, рассказала, что некоторое время после проекта чувствовала себя морально подавленой.

Также мы писали о том, что певица Оля Полякова резко высказалась о шоу "Холостяк" и о главном герое, которого исполнительница считает не самым достойным мужчиной.

Добавим, что бывшая участница проекта шоу Холостяк Натали ответила на резкое заявление Поляковой.